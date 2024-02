Narrenbaumstellen ist Auftakt zur Hausfasnet

Die Sigmaringer Riedhexen haben am vergangenen Samstag beim E-Center den Narrenbaum gestellt (Foto: Michael Bantle). Musikalisch wurde die Veranstaltung durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen begleitet. Laut Mitteilung der Beteiligten war dies für den Spielmannszug der Auftakt für die Hausfasnet, die am Schmotzigen ab 6 Uhr mit dem Wecken im Stadtkern von Sigmaringen startet. Fest im Fastnachtsprogramm ist am Samstagvormittag der Umzug in Wald verankert. Am Fastnachtsdienstag beteiligen sich die Spielleute in alter Tradition an den Fastnachtsgeschehen in der Stadt. Gegen 19 Uhr wird gemeinsam mit den Semerginger Riedhexen auf dem Rathausplatz die Fasnet verbrennt.