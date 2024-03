Das Nahwärmenetz Riedbaum entwickelt sich mehr und mehr zu einer Zitterpartie: Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Sigmaringen am Mittwoch in einer Gemeinderatssitzung sagte, liegen derzeit von 50 Prozent der infrage kommenden Haushalte Zusagen vor.

Gebaut werde das Nahwärmenetz, wenn 72 Prozent der Haushalte mitmachen. Er sei optimistisch, dass diese Quote erreicht werde, sagte Markus Seeger. „Wir arbeiten momentan an den 36 Prozent, die noch unentschlossen sind.“ 14 Prozent der Haushalte haben bereits abgesagt.

Die Heizzentrale läuft bereits

Wie berichtet, soll das Wohngebiet Riedbaum über das Energiequartier Sigmaringen (EQ SIG) auf dem Kasernenareal mit Wärme versorgt werden. Der erste Bauabschnitt wird bereits umgesetzt, weil die Hochschule und verschiedene Landesbehörden an der Fidelis-Graf-Straße künftig über EQ SIG ihre Wärme beziehen.

Der weitaus umfangreichere zweite Bauabschnitt befindet sich derzeit in der Planung. In der Sigmaringer Bürgerschaft gibt es die Befürchtung, dass das Nahwärmenetz Riedbaum scheitern könnte. Im vergangenen Jahr waren die Stadtwerke aus wirtschaftlichen Gründen aus dem in Bingen geplanten Nahwärmenetz ausgestiegen.

Geschäftsführer Seeger sagte dazu in der Gemeinderatssitzung: „Wir lernen aus Bingen und kommunizieren deshalb, wie hoch die Beteiligung sein muss, damit sich der Bau wirtschaftlich trägt.“

Damit sich dieses Szenario nicht wiederhole, werde aktuell intensiv mit potenziellen Kunden gesprochen. „Unser Team ist pausenlos draußen“, sagte Seeger. Es gehe darum, die Unentschlossenen für das Nahwärmenetz zu gewinnen. Unter ihnen seien etliche Eigentümergemeinschaften, die größere Energiemengen beziehen würden. Wenn viele von ihnen sich für das Nahwärmenetz entscheiden würden, würde die Quote deutlich ansteigen, so Seeger.

Ein Problem für die Stadtwerke sei, dass sich viele Bürger erst kurzfristig entscheiden würden. Als für den ersten Bauabschnitt Leitungen verlegt wurden, hätten etliche Bürger Verträge abgeschlossen, weil sie den Bau mit eigenen Augen verfolgen konnten.

So heizen die Menschen am Riedbaum momentan

Wie Walter Göppel von der Energieagentur erklärte, heizen am Riedbaum aktuell 91 Prozent der Haushalte mit Gas oder Heizöl. Die Häuser wurden überwiegend zwischen 1979 und 1994 gebaut. „Energetisch sind das Altbauten“, sagte Göppel, weshalb nun im großen Stil Heizsysteme erneuert werden müssten.

Wenn sie sich für die Belieferung mit auf dem Kasernenareal erzeugter Wärme entscheiden, entfällt für die Hauseigentümer die Investition in eine eigene Heizung. Die Stadtwerke berechnen einen Baukostenzuschuss für das Verlegen der Wärmeleitung ins Haus von mindestens 8560 Euro.

Für den Einbau der Hausübergabestation werden mindestens 4815 Euro fällig; für diese Anschaffung können Hausbesitzer eine Förderung beantragen. Inklusive ist laut Stadtwerken die Wartung, weswegen später keine Kosten für Heizungsfirmen oder Schornsteinfeger entstehen würden.

Zusätzlich zu den Investitionskosten werden analog zu der bisherigen Gasversorgung Verbrauchspreise erhoben: Pro Kilowattstunde verlangen die Stadtwerke 12,31 Cent, der Grundpreis liegt bei 4,80 Euro im Monat (alle Preise einschließlich Mehrwertsteuer).

„Der große Vorteil für die Hausbesitzer: Mit dem Anschluss an das Wärmenetz erfüllen sie alle gesetzlichen Verpflichtungen zur Energiewende auf einmal“, wirbt Seeger für das Projekt.

Dass lediglich einzelne Straßen umgesetzt werden, schließt Seeger aus. „Wenn wir die 72 Prozent bekommen, wird der gesamte zweite Bauabschnitt umgesetzt.“