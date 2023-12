Die finanziell angespannte Situation am Krankenhaus Sigmaringen verschlechtert sich weiter: Für das kommende Jahr ist eine weitere Finanzspritze des Landkreises erforderlich. Wie aus einer Sitzungsvorlage des Kreistags hervorgeht, sollen die Gesellschafter eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von sechs Millionen Euro leisten. Hintergrund sind weiter steigende Verluste: Das bislang für das aktuelle Jahr erwartete Minus in Höhe von 14 Millionen Euro steigt voraussichtlich auf 17,2 Millionen Euro an.

Aus diesem Grund müssen die Gesellschafter zusätzlich sechs Millionen Euro in das angeschlagene Krankenhaus investieren. Der Anteil des Landkreises an diesen sechs Millionen Euro beträgt 2,5 Millionen Euro, die SRH Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter wird 3,5 Millionen Euro zuschießen müssen.

Der Kreistag muss den Plänen in seiner Sitzung am Montag, 11. Dezember, zustimmen. Im Juli hatte das Gremium bereits einer Kapitalerhöhung von 8,5 Millionen Euro zugestimmt. Doch zwischenzeitlich sind die Verantwortlichen zu der Einschätzung gelangt, dass dieses Geld nicht ausreicht. Insgesamt wird das Kapital, wenn der Kreistag am Montag in einer Woche zustimmt, um 14,5 Millionen Euro erhöht.

Sanierungsplan sieht Personalabbau vor

Parallel arbeitet die Klinik an einem Sanierungsplan, der den Wegfall von bis zu 130 Mitarbeitern vorsieht. Der Stellenabbau kommt einem Anteil von ungefähr zehn Prozent gleich. Zurzeit läuft ein Programm über das Mitarbeiter eine Abfindung erhalten, wenn sie der Auflösung ihrer Arbeitsverträge zustimmen. Über die Resonanz auf diese Maßnahmen und die weiteren Schritte soll in den kommenden Tagen auf einer Betriebsversammlung berichtet werden.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zudem zu eine Protestaktion gegen den Stellenabbau auf, die für Montag, 11. Dezember, geplant ist. Parallel zur Kreistagssitzung, die um 13.30 Uhr beginnt, soll es einen Protestzug vom Krankenhaus zum Landratsamt geben, wie aus Gewerkschaftskreisen zu vernehmen ist.

Operationsroboter soll Zuversicht verbreiten

Ursprünglich waren für die kommenden Jahre Investitionen in Medizintechnik in Höhe von 12,8 Millionen Euro vorgesehen. Die nach Ansicht der Ärzteschaft wichtigste Investition ist ein Robotersystem für Operationen, das die Konkurrenzfähigkeit des Krankenhauses sicherstellen und die Attraktivität des Arbeitgebers unterstreichen soll. Der Kauf des Systems „Da Vinci“ sei aufgrund der finanziell angespannten Situation der Kliniken gestoppt worden. Laut der von Finanzdezernent Peter Hotz unterzeichneten Sitzungsvorlage gebe es hierfür aktuell keine Spielräume.

Der Kreistag soll nun über einen Zuschuss in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro den Weg für den Kauf dieses Operationssystems freimachen. Laut Aussage von Landrätin Bürkle wünschen sich Mitarbeiter aus allen Ebenen dieses Gerät. Sie nennt die Beschaffung von „Da Vinci“ „ein sichtbares Zeichen, dass wir zu unserer Klinik stehen“. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Millionen-Finanzhilfen soll der Landkreis den Da-Vinci-Zuschuss zu 100 Prozent tragen. Im Gegensatz sichert die SRH-Holding das Krankenhaus über ihre finanziellen Reserven ab, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Konzern darf demnach einen Überbrückungskredit in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro geben.

In einer nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags sind die anstehenden außerplanmäßigen Millionen-Ausgaben am Donnerstag vorberaten worden. Wie der Landkreis die zusätzlichen Millionen gegenfinanzieren möchte, ist in der Sitzungsvorlage nicht näher ausgeführt. Finanzdezernent Peter Hotz verweist auf die Haushaltsberatungen, die ebenfalls am 11. Dezember geplant sind.

Die Kapitalerhöhungen und den Da-Vinci-Zuschuss zusammengerechnet, wird der Landkreis innerhalb weniger Monate voraussichtlich neun Millionen Euro in das angeschlagene Krankenhaus pumpen.