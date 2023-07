Nachwuchs für die Fashionbranche

Fachkräftemangel? Von wegen. An der Modefachschule Sigmaringen haben in diesem Jahr insgesamt 32 Maßschneiderinnen und -schneider und 50 staatlich geprüfte Modedesignerinnen und -designer ihre Ausbildungszeit abgeschlossen. Das Erfolgsrezept des privaten staatlich anerkannten Berufskollegs, das in diesem Jahr auf eine 110–jährige Tradition zurückblicken kann, ist die individuelle Entwicklung von Fähigkeiten sowie die Spezialisierung in verschiedenen Bereichen.

Die Maßschneiderei sowie die Fashionbranche allgemein verzeichnen in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Fachpersonals. Doch an der Modefachschule Sigmaringen zeigt sich aktuell ein anderes Bild: Insgesamt 50 Absolventinnen des privaten, staatlich anerkannten Berufskollegs für Mode und Design dürfen sich ab sofort „Staatlich geprüfte Modedesignerin“ nennen. Davon haben 32 außerdem zusätzlich die Maßschneiderinnenprüfung bestanden und wurden vergangene Woche bei einem Festakt im Hohenzollernschloss Sigmaringen seitens der Handwerkskammer Reutlingen mit dem traditionellen Ritual feierlich freigesprochen. Alle fünf Prüflinge für die Fachhochschulreife haben ebenfalls bestanden.

„Ein sehr gutes und in Baden–Württemberg wohl einmaliges Ergebnis“, resümieren die Schulleiter Christiane und Hartmut Hopf zufrieden. Obwohl die Bildungseinrichtung abseits der großen Modemetropolen liegt, verzeichnet sie seit Jahren anhaltend gute Bewerber– und Absolventenzahlen. Europaweit gehört die Modefachschule Sigmaringen, die in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule auch ein Kompetenzstudium (Bachelor of Arts) im Bereich Kommunikation und Design mit Schwerpunkt Business Aministration anbietet, zu einer der wenigen Schulen, die ihre Schüler und Studierenden noch dazu ausbildet, Fashion sowohl zu entwerfen als auch alle Fertigungsschritte zu beherrschen und sie bis zu den Zollformalitäten zu managen. „Wir kombinieren traditionelles Handwerk und modernste digitale Technik“, so Schulleiter Hartmut Hopf.

Insgesamt 167 Zusatzqualifikationen, die jeweils mit Zertifikaten bestätigt wurden, konnte Theresa Gahr vorweisen Die Absolventinnen Julia Bilke, Maike Goldkuhle und Valentina Bury verlassen die Schule als Jahrgansbeste mit einem Gesamtnotendurchschnitten zwischen 1,2 und 1,5 sowie Auszeichnungen für herausragende Werte in den Bereichen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und (zusätzlichem) Engagement.

Einige der AbsolventInnen haben mit ihren Ergebnissen übrigens bereits Arbeitgeber in der Fashionbranche überzeugt, andere wollen sich mit einem eigenen Label selbständig machen, sich zum Maßschneidermeister weiterqualifizieren oder ihren Bachelor an der Schule abschließen.