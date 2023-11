Wie steht ein Verwaltungsexperte dem Zusammenschluss von Sigmaringen und Beuron gegenüber? Faktisch würde dies bedeuten, dass Beuron „eingemeindet“ wird, antwortet der Verwaltungsprofessor Jürgen Fleckenstein auf eine Anfrage unserer Redaktion.

Jürgen Fleckenstein (Foto: Privat )

Rechtlich hätte das zur Folge, dass Beuron künftig als eigenständige juristische Person nicht mehr existieren würde. Alle Aufgaben würden in Sigmaringen verwaltet und entschieden, einen Bürgermeister und einen Gemeinderat gäbe es nicht mehr.

„Damit verbunden ist immer auch ein Verlust an Identität, die Identifikation der Einwohner mit ihrer Gemeinde ginge ebenfalls verloren“, führt Jürgen Fleckenstein, Studiendekan der Verwaltungshochschule in Kehl, weiter aus.

Noch heute seien viele Wunden der Gemeindegebietsreform aus den 1970er-Jahren nicht verheilt, und das habe insbesondere mit diesem Verlust an Identität zu tun. Wohl auch deshalb gab es seit der Gemeindegebietsreform nur drei weitere Gemeindezusammenschlüsse, von denen zwei mit der Beuroner Konstellation vergleichbar seien, so der Professor: Im Jahr 2006 wurde Tennenbronn in die Stadt Schramberg (Landkreis Rottweil) eingegliedert, mit Wirkung zum 1. Januar 2007 wurde Betzweiler-Wälde in die Gemeinde Loßburg (Landkreis Freudenstadt) eingemeindet.

Die Vorteile von Zusammenschlüssen beschreibt Fleckenstein so: Stärkung der gemeindlichen Leistungs- und Verwaltungskraft, Erhöhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung und Verringerung des Leistungs- und Ausstattungsgefälles zwischen leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Gemeinden.

Rechtlich müssen die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden einem Zusammenschluss zustimmen, mit der Mehrheit aller Mitglieder (also nicht nur mit der Mehrheit der Anwesenden).

Fleckenstein weiter: Insbesondere die Gemeinderatsmitglieder aus Beuron müssten dabei die oben beschriebenen Vor- und Nachteile gut abwägen, „denn salopp gesagt würden sie bei einer Zustimmung zur Eingemeindung der Gemeinde das Grab schaufeln“. Ferner müssten die Bürger von Beuron vor dem Zusammenschluss förmlich angehört werden.

Ein Bürgerentscheid zu dieser Frage wäre ebenfalls möglich.

Im Gegensatz zu freiwilligen Vereinbarungen zwischen den beteiligten Gemeinden seien „Zwangseingemeindungen“ nur durch ein formelles Gesetz möglich. Letzteres ziehe in Baden-Württemberg derzeit aber niemand ernsthaft in Erwägung.

Jürgen Fleckenstein (57) lehrt an der Hochschule Kehl schwerpunktmäßig Kommunalrecht. Er hat verschiedene Lehrbücher und Gesetzeskommentare zum Kommunalrecht verfasst.