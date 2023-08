Ein Mann jagt einen anderen durch den Prinzengarten. Sie landen im i–Punkt in der Marstallpassage. Einer von ihnen ist mit einem Zaunpfahl bewaffnet, bedroht den anderen, die Mitarbeiterin des Geschäfts mittendrin. So soll sich ein Vorfall vergangene Woche in Sigmaringen abgespielt haben.

Die Polizei berichtet von einem 18– und 19–Jährigen, nennt aber keine Nationalität. Die Mitarbeiterin Gerda Hermanutz und der Inhaber des Geschäfts, Christoph Kohler, sprechen von Flüchtlingen. Der Polizei gegenüber wirft der Ladenbesitzer vor, die Situation nicht ernst genug genommen zu haben.

Das ist passiert

Laut Polizeimeldung habe der Jüngere den Älteren am Bahnhof gefragt, ob er Drogen kaufen wolle. Nachdem dieser verneint hatte, soll der Jüngere den Älteren verfolgt, ihn geschlagen und schließlich mit einem Zaunpfahl bedroht haben. Im i–Punkt soll der Ältere die Polizei gerufen haben, wobei die Pressestelle der Polizei inzwischen korrigiert, dass ein Bekannter von Hermanutz den Notruf gewählt hat.

Laut Hermanutz stellt sich die Situation jedoch anders dar. Sie habe die beiden offensichtlich nicht–deutschen Männer hintereinander her rennend am Staatsarchiv beobachtet, mit einem mulmigen Gefühl, wie sie sagt. Kurz darauf sei der Verfolgte sowie der Verfolger in das Geschäft „gesprungen“. Der „Täter“, wie sie ihn nennt, habe dort mit einem etwa einem Meter langen, dreckigen Zaunpfahl geschwungen, aggressiv gewirkt, den anderen mit Schlägen gedroht.

Ich hatte Angst, die Polizei zu rufen. Gerade Hermanutz

„Ich hatte Angst, die Polizei zu rufen“, sagt Hermanutz, denn sie fürchtete, damit selbst zur Zielscheibe zu werden. Sie sei zur Tür gegangen und habe dort einen Bekannten auf dem Weg zur Postfiliale entdeckt, ihn um Hilfe gebeten, gleichzeitig beide Männer lautstark und mehrfach aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Das habe der vermeintliche Angreifer auch getan. Der andere sei aber drinnen geblieben. „Er sollte auch raus, aber er sagte, dass ihn der andere sonst totschlägt“, erzählt sie.

Auch als die Polizei kam, sei der Mann geblieben und habe sich vernehmen lassen. „Aus dem Gespräch ging hervor, dass er polizeibekannt war“, ergänzt Kohler die Erzählung seiner Mitarbeiterin. Hermanutz sei ebenfalls vernommen worden, allerdings habe sie sich nicht ernst genommen gefühlt. „Ich hatte den Eindruck, sie wollen wissen, was zwischen den beiden passiert ist, aber ob mir etwas passiert ist, hat niemand gefragt“, sagt sie.

Vorwürfe gegen die Polizei

Das Ergebnis des Vorfalls fasst Kohler zusammen: ein vom Zaunpfahl verschmutzter Pullover und eine geschockte Mitarbeiterin. Er habe Anzeige erstattet wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung.

Gleichzeitig wirft er der Polizei vor, Halbwahrheiten zu verbreiten oder Tatsachen zu verdrehen und solche Vorfälle, die sich häuften, nicht ausreichend zu verfolgen. Er fordert mehr Sicherheit in Sigmaringen und klare Regelverstöße rigoroser zu ahnden.

Ersatzanspruch auch ohne Anzeige

Doch so eindeutig ist das nicht, wie Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg einordnet. Da der Pullover nicht mutwillig verschmutzt wurde, sei es keine Sachbeschädigung. Trotzdem habe das Geschäft Ersatzanspruch, der aber wiederum zivilrechtlich geklärt werden muss.

Unsere Aufgaben als Polizei sind, Straftaten zu untersuchen, sie anzuzeigen und Gefahr abzuwehren. Polizeisprecher Oliver Weißflog

Ein Hausfriedensbruch liegt auch nur dann vor, wenn der Verdächtige Hausverbot hatte. Ob und wie das in dem Fall abgelaufen ist, wird laut Weißflog derzeit ermittelt. Ähnlich sieht es mit der Nötigung aus. Auch dafür müsse der Vorfall aufgearbeitet werden, was gerade passiere.

In diesen Fällen nennt die Polizei die Nationalität der Verdächtigen

Dass die Polizei in ihrem Bericht die Nationalität der beiden Männer nicht genannt hat, sei aber eine bewusste Entscheidung gewesen. Die Polizei teile sie bloß bei Haftsachen mit, denn ansonsten bestünde die Gefahr, Vorurteile zu schüren. Spielt die Nationalität der Beteiligten für das Verständnis des Vorfalls keine Rolle, werde sie nicht kommuniziert — das entspreche dem Medienkodex der Polizei Baden–Württemberg.

Nichtsdestotrotz zeigt Weißflog Verständnis für die Situation, betont aber: „Unsere Aufgaben als Polizei sind, Straftaten zu untersuchen, sie anzuzeigen und Gefahr abzuwehren.“ Auch zivilrechtliche Schäden wie psychische Folgen eines solchen Vorfalls seien relevant, allerdings sei die Polizei nicht zuständig.