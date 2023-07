Nachdem das Weinfestival zuletzt 2019 stattgefunden hat, ist es diesen August wieder soweit. Am Wochenende vom 4. und 5. August herrscht auf dem Leopoldplatz in Sigmaringen wieder buntes Treiben. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit den Organisatoren Neff Beser und Sascha Agic gesprochen und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was erwartet die Besucher?

Die Gäste können sich auf eine Auswahl an heimischen Weinen, von weiß bis rot, Essensstände sowie Livemusik freuen, teilen die Veranstalter mit. Es werden hauptsächlich Weine aus der Region ausgeschenkt und verkauft. Das internationale Weinangebot wollen sie klein halten. „Nur ganz wenige überregionale Weine bieten wir an, darunter Klassiker wie Pinot Grigio und Rioja, ansonsten haben wir uns aber ziemlich regional gehalten“, sagt Beser.

An beiden Tagen wird es Livemusik geben: So wird am Freitag „Acoustic Affair“ ihr Repertoire zum Besten geben, am Samstag spielt die Hohentengerin Judith Mutschler mit Band. Die Auftritte starten an beiden Tagen ab 20 Uhr. Die Veranstalter erwarten am Wochenende etwa 2000 Besucher.

Was ist dieses Jahr anders als bisher?

Beser und Agic haben das Konzept ein wenig überarbeitet. Beispielsweise wird es das erste Mal einen Weinsommelier geben. „Es war uns wichtig, jemanden zu haben, der die Leute beim Flaschenverkauf fachgemäß beraten kann“, so Agic. Ein Crêpestand soll dieses Jahr für die nötige Süße zwischendurch sorgen. Besers Zusammenfassung: Viel verändert habe sich nicht, „aber natürlich versuchen wir uns zu optimieren und schauen, dass wir Kleinigkeiten verbessern können“.

Wie wird das Festival finanziert?

Haupteinnahmequelle des Festivals sind laut Agic die Erträge der beiden Tage. Die Stadt unterstütze das Festival aber mit einem Zuschuss von 7000 Euro zweckgebundener Gelder sowie 3000 Euro in Form von Sachleistungen. So werden zum Beispiel Licht und Ton sowie Zäune von der Stadt beigesteuert.

Welche Idee steckt hinter dem Fest?

Grundsätzlich sei die Idee gewesen, etwas Schickeres zu veranstalten, sagt Beser: „Bierfeste haben wir genug.“ Hinzu kommt, dass 2013 der Leopoldplatz auch ganz neu gewesen sei, das habe sich perfekt angeboten für ein Fest, das auch Bestand hat, das sei den Veranstaltern wichtig gewesen.

Wie viel Vorlauf braucht das Fest?

Mit der Planung müssen die Veranstalter bereits ein Dreivierteljahr zuvor beginnen. „Bekommen wir positives Feedback von den Besucherinnen und Besuchern des Festivals, müssen wir im November bereits den Antrag für das Festival im kommenden Jahr einreichen“, erklärt Beser. Vor allem um die Band müssen sie sich rechtzeitig kümmern, denn viele seien schon früh ausgebucht.