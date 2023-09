Wegen eines Tötungsdelikts laufen Ermittlungen gegen einen 22–jährigen Mann aus dem Kreis Sigmaringen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilen, ist der Mann bereits vor zwei Wochen in Paris festgenommen worden. Zwischenzeitlich ist er nach Deutschland überstellt und Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.

Das ist zur Tatwaffe bekannt

Der Mann soll Anfang Juli einen ebenfalls 22 Jahre alten Bekannten in Sigmaringen in der Laizer Straße mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Dabei soll es sich um kein Messer gehandelt haben. Die Tatwaffe stellte die Polizei bislang noch nicht sicher.

Laut der Mitteilung erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen und musste längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Zwischenzeitlich konnte das Opfer wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Aus welchen Gründen der 22–jährige Deutsche seinem Landsmann die Stichverletzungen zugefügt hat, dazu macht die Polizei keine näheren Angaben. Zwar habe es einen privaten Streit gegeben, doch den will die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher erläutern.

Angriff schlimmer als angenommen

In ihrer ersten Meldung nach dem Angriff am 6. Juli war noch nicht von einem Tötungsdelikt die Rede. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand werfen die Behörden dem 22–Jährigen versuchten Totschlag vor.

Die Polizei habe Hinweise erhalten, dass sich der Verdächtige in Frankreich aufhalte. Näher will Polizeisprecher Christian Sugg dies nicht ausführen. Nachdem ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde, nahmen Behörden den Mann in Paris fest. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch den deutschen Behörden überstellt und durch Beamte der Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.