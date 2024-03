Der Anruf ihrer Mutter kommt in den frühen Morgenstunden. Heike Marohns Vater war in der Nacht plötzlich verschwunden. Die 49-Jährige hat sofort die schlimmsten Befürchtungen und fährt mit ihrem Mann zum Elternhaus nach Sigmaringen.

Er hat zugegeben, dass er dunkle Momente hat, aber auch zugesagt, dass er sich Hilfe holt. Heike Marohn

Dort erlangt sie die traurige Gewissheit: Ihr Vater hat sich das Leben genommen. Er wurde 69 Jahre alt. Für sie und ihre Mutter bricht nach dieser Nacht im Februar eine Welt zusammen. Einige Wochen später sind sie sicher: Sie wollen darüber aufklären, welche Folgen ein Suizid für die Angehörigen hat.

Erinnerungen an einen starken Mann

Marohn bezeichnet die Zeit seit dem Selbstmord als „Folter“: „Du machst dir Vorwürfe, fragst dich, ob du es hättest verhindern können und warum du nichts gemerkt hast.“ Sie erinnert sich, wenn sie an ihren Vater denkt, an einen starken Mann, dessen Wesen sich in den vergangenen Wochen verändert habe.

Nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war und er deshalb operiert werden sollte, habe seine Tochter ihn auf seine „Launensprünge“ angesprochen. „Er hat zugegeben, dass er dunkle Momente hat, aber auch zugesagt, dass er sich Hilfe holt“, sagt Marohn. Das habe sie beruhigt und ihr Hoffnung gemacht.

Stimmung schlägt im Krankenhaus um

Doch nach der Operation habe er plötzlich keinen Besuch empfangen wollen. Außerdem bekam sie mit, dass sich eine Sitzwache in seinem Zimmer befindet, nachdem bei ihm eine depressive Verstimmung festgestellt worden war.

Das bedeutet, dass der Patient vor sich selbst geschützt werden muss, sich also jemand permanent im Zimmer aufhält. Als Marohn das mitbekam, seien ihre Alarmglocken angegangen. Die Situation spitzte sich zu, als ihr Vater sie in der Klinik anflehte, ihm beim Sterben zu helfen.

Entsprechend besorgt sei sie gewesen, als ihr Vater nach einer Woche im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen wurde. Wie Marohns Mutter unter Tränen erzählt, sei in den darauffolgenden Tagen alles in Ordnung gewesen, der Alltag kehrte zurück.

Etwas stimmt nicht

Doch in der Nacht, in der er ging, habe sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Er habe sie gestreichelt, damit sie einschläft, sei dann in Hausschuhen ohne Geldbeutel ins Auto gestiegen und gefahren. „Zuerst habe ich ihn im Nachthemd in der Nachbarschaft gesucht, dann die Polizei gerufen“, sagt Marohns Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Wenn Angehörige in der ersten Phase der Traumatisierung hören, dass sie keine Schuld trifft, arbeitet das in ihnen. Notfallseelsorger Winfried Fritz

Die Polizei rückte aus und durchkämmte die Stadt, sowohl mit Suchtrupps als auch Hunden und einem Hubschrauber. Das sei ein übliches Vorgehen, wenn jemand vermisst wird, so Polizeisprecher Christian Sugg.

Polizei kann Mann nur noch tot bergen

Die Polizei wurde fündig. Sie entdeckte das Auto von Marohns Vater in der Nähe des Orts, an dem er mit seiner Frau gerne spazieren war. Am nächsten Morgen fanden die Beamten den Mann. Sie überbrachten der Familie die Todesnachricht, gemeinsam mit der psychosozialen Notfallseelsorge.

Die Arbeit der Polizisten und der Seelsorger loben Marohn und ihre Mutter. „Die Polizisten waren einfühlsam und menschlich, auch bei der Vernehmung“, sagt Marohn. Die sei ebenfalls üblich, erläutert Sugg, denn ein Fremdverschulden müsse ausgeschlossen werden.

Genau diese Situation sei eine der Herausforderungen für die Notfallseelsorge nach einem Suizid, denn die Angehörigen finden sich in einem Status zwischen „extremer Trauer und dem Gefühl, beschuldigt zu werden“, sagt Winfried Fritz, Sprecher der Notfallseelsorge Sigmaringen. Ihre Aufgabe sei es, zu „dolmetschen“ und darüber aufzuklären, was um die Angehörigen herum passiert und warum.

Zahlen und Fakten So hoch ist die Suizidrate tatsächlich Laut Statistischem Bundesamt haben sich im Jahr 2022 insgesamt 10.119 Menschen in Deutschland das Leben genommen. Die Zahlen liegen seit Jahren in diesem Bereich, klärt Winfried Fritz von der Notfallseelsorge Sigmaringen auf. Die statistischen Zahlen zeigen auf, dass 75 Prozent der Selbstmorde von Männern begangen werden. Sie sind bei der Tat durchschnittlich 60,3, Frauen 61,9 Jahre alt. Für das Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg liegen auch Zahlen vor: 2023 hat es 90 Suizide gegeben, im Jahr davor 109.

Darüber hinaus helfen die Seelsorger dabei, die Informationen zu verarbeiten und von Anfang an klarzumachen, dass die Angehörigen keinerlei Schuld trifft. Das habe auch später noch Auswirkungen. „Wir können die Weichen stellen.

Wenn Angehörige in der ersten Phase der Traumatisierung hören, dass sie keine Schuld trifft, arbeitet das in ihnen“, sagt Fritz. Außerdem weisen die Notfallseelsorger auf Selbsthilfegruppen hin, denn es sei wichtig in der Trauer zu merken, dass Betroffene nicht alleine sind und die Dynamik sich nach Suiziden häufig ähnele.

Offene Fragen, aber dankbar für Hilfe

Marohn und ihre Mutter plagen immer noch offene Fragen, auch wenn sie sich dankbar über die Begleitung in den ersten Stunden und Tagen zeigen. „Wir hatten keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen“, sagt die 49-Jährige. Einen Abschiedsbrief hat ihr Vater nicht hinterlassen.

Der Familie bleibe nur, nach vorne zu blicken, mit einer klaren Botschaft, sagt Marohn: „Wenn jemand einem rät, sich Hilfe zu holen, sollte dieser Rat angenommen werden. Man bekommt so als Betroffener die Möglichkeit, das Leben wieder wertschätzen zu können, und die Angehörigen müssen nicht den Schmerz des Verlustes erleiden.“