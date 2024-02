Im Oktober 2023 war der Mann am Fahrbahnrand liegend, mit schwersten Verletzungen aufgefunden worden. Wie die Ermittlungsbehörden nun bestätigen, war der 81-Jährige zusammen mit einer Gruppe im Gasthaus Frieden in Aftholderberg eingekehrt. Die Gruppe hatte sich in dem zwischenzeitlich geschlossenen Gasthaus dienstags zu einem Stammtisch getroffen.

Auf dem Parkplatz muss es zu dem Unfall gekommen sein. Mit lebensgefährlichen Verletzungen war das Unfallopfer am Dienstag, 24. Oktober 2023, gegen 20.15 Uhr von einem Bekannten gefunden worden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Nach Angaben von Staatsanwalt Ronny Stengel besteht der Verdacht, dass ein 71-jähriges Mitglied des Stammtischs seinen Kollegen nach dem Wirtshausbesuch beim Ausparken angefahren hat. Demnach soll der Beschuldigte weitergefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, weshalb gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht ermittelt wird.

Das Landeskriminalamt ist eingeschaltet

Derzeit laufen kriminaltechnische Untersuchungen, weshalb sich die Ermittlungsbehörden zum Unfallhergang nicht näher äußern wollen. Staatsanwalt Stengel spricht von „sehr umfangreichen Ermittlungen mithilfe von Gutachten des Landeskriminalamts“. Spuren am Lack des Autos und DNA-Spuren müssten ausgewertet werden, was noch einige Wochen in Anspruch nehmen könne.

Am Tag nach dem Unfall hatte die Polizei öffentlich nach Zeugen gesucht, weil sie völlig im Dunkeln tappte. Die Hauptstraße in Aftholderberg war am 25. Oktober abgesperrt, weil Spezialisten der Verkehrspolizei Spuren sicherten.

Behörden ordnen Obduktion an

Wie Polizeisprecher Christian Sugg nun ausführt, ist das Unfallopfer obduziert worden. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der 81-Jährige an den Spätfolgen des Unfalls gestorben ist. Ob der Obduktionsbericht diesen Zusammenhang beweist, steht allerdings noch nicht fest. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt und einer Reha war der Mann zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung, ehe er an den Folgen einer Lungenentzündung vor wenigen Tagen gestorben war.