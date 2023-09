In wenigen Tagen verwandelt sich der Prinzengarten wieder in eine Landschaft früherer Zeiten: Die fünfte Auflage des Mittelaltermarkts findet vom 8. bis 10. September in Sigmaringen statt. Das veranstaltende Unternehmen Turba Events hat die Rückmeldung der Besucher zu den vergangenen Veranstaltungen ernst genommen und für dieses Mal nachgebessert.

Mehr Künstler auf dem Gelände

Wie Michael Wagner, Sprecher von Turba Events, mitteilt, betrifft das unter anderem die Unterhaltung. Es sollen mehr Gaukler, Feuerschlucker, Zauberer, Artisten und Seiltänzer unterwegs sein, um die Gäste zu unterhalten. Diesen Wunsch hatten die Gäste geäußert.

Wir möchten das bieten, was die Leute wollen. Sprecher Michael Wagner

Eine große Feuershow am Abend wird es laut Wagner aber nicht mehr geben. Stattdessen unterhalten die Künstler auf dem Gelände — auch mit kleineren Feuershows. Neu ist auch so manche Band, die spielen wird — fünf werden laut Wagner insgesamt zu sehen sein.

Größerer Kinderbereich

Das Ritterturnier, das es seit dem ersten Mittelaltermarkt 2019 gibt, wird laut Wagner ausgeweitet. Neun statt fünf Reitern treten gegeneinander an und erzählen eine neue Geschichte. Außerdem sei während der Abendturniere eine größere Feuershow geplant.

Neu ist außerdem der ausgebaute Kinderbereich. Gab es bislang einzelne Attraktionen für den Nachwuchs, darunter Bogenschießen, ein kleines Holzriesenrad und die Falknershow, werde dieses Jahr zusätzlich mehr geboten, so Wagner: unter anderem Hufeisen werfen, ein Holzkarussell und ein größeres Holzriesenrad, denn das sei im vergangenen Jahr stark so nachgefragt gewesen, dass es immer wieder zu Warteschlangen gekommen sei.

Entzerrter Gastronomiebereich

Turba Events hat eine weitere Kritik ernst genommen: Nachdem der Gastronomiebereich bislang immer in einer Ecke gebündelt war, sollen die Stände in diesem Jahr mehr über das Gelände verteilt werden. Darüber hinaus hätten sich mehr Stände angemeldet, was lange Anstehzeiten verhindern soll, so Wagner. „Wir möchten das bieten, was die Leute wollen“, fügt er an.

Das große Ritterturnier gehört seit der ersten Auflage zum Mittelaltermarkt. (Foto: Roland Turba )

Ein letzter Kritikpunkt: die Beleuchtung. War das Gelände in manchen Jahren mit Neonstrahlern ausgeleuchtet, hat im vergangenen Jahr das Licht gefehlt, sodass die Besucher am Abend im Gastronomiebereich im Dunklen saßen. Auch hier will Turba Events nachbessern. Neben den bekannten Fackeln und Feuerstellen seien viele bunte Strahler vorgesehen, die für indirekte Beleuchtung sorgen, so Wagner.

Beliebtes bleibt

Die beliebten Eckpfeiler bleiben allerdings bestehen, darunter das Lagerleben rund um den Prinzengarten und die mittelalterlichen Produkte. Außerdem zahlen Gewandete wieder einen Euro weniger für das Ticket. Altbekannt ist auch die Kooperation mit dem Hohenzollernschloss, das während des Markts besichtigt werden kann.

Im Rahmen des Sommerferienspezials bekommt ein Kind freien Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen. Im Schloss wartet die kleine Prinzessin Marie, die sich verirrt hat und vom Turmwächter Sigi durch die Räume begleitet wird.

