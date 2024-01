Nachdem am Wochenende hunderte Menschen in Sigmaringen auf die Straßen gegangen sind, wird es in der Kreisstadt vorerst keine weiteren Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geben. Das bestätigt die Organisatorin des Protests am Samstag, Ina Schultz (Grüne), auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. In Bad Saulgau geht der Protest auf dem Marktplatz hingegen weiter.

In Bad Saulgau geht der Protest weiter

Am vergangenen Donnerstag legten mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger Kerzen nieder und protestierten still mit Plakaten. An diesem Donnerstag, 1. Februar, soll um 18 Uhr an gleicher Stelle eine weitere Mahnwache stattfinden. Das teilt Stadträtin Gerlinde Frühbauer (SPD) mit, die den Protest als Privatperson angemeldet hatte.

In der Woche darauf, am Gompiga Donnerstag, werde sie den Marktplatz allerdings den Narren überlassen. Ob und wie es danach weitergeht, ist bislang unklar. Weitere Mahnwachen seien aber nicht ausgeschlossen, so Frühbauer.

Wir müssen Mut haben, gemeinsam dagegenzuhalten – egal ob am Küchentisch oder bei einer öffentlichen Veranstaltung. Veranstalterin Ina Schultz (Grüne)

In Sigmaringen sind laut Ina Schultz (Grüne) derweil keine weiteren Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. Sie hatte die Demonstration ebenfalls als Privatperson angemeldet.

„Es hängt von vielen anderen Faktoren ab, ob es noch einmal zu einer Demonstration in dieser Größe kommt“, sagt die Pressereferentin der grünen Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden.

Die Demonstration habe aber gezeigt, dass die schweigende Mehrheit fremdenfeindliche Äußerungen nicht mehr unwidersprochen durchgehen lasse. „Wir müssen Mut haben, gemeinsam dagegenzuhalten – egal ob am Küchentisch oder bei einer öffentlichen Veranstaltung“, sagt Schulz.

Positive Rückmeldung von den Bürgern

Die Organisatorin zieht ein positives Fazit: „Ich bin mehr als zufrieden. Das war ein starkes Zeichen.“ Die angemeldete Zahl von 500 Personen wurde weit überschritten. Schultz sei sehr froh, dass sich 2200 Personen an der Aktion beteiligt haben.

2200 Menschen haben am Samstag auf dem Karlsplatz gegen Ausgrenzung, Menschenhass und Rassismus demonstriert. (Foto: Michael Hescheler )

Die Organisation habe aus ihrer Sicht „super funktioniert“. Zwar kam es während der Kundgebungen zu einem medizinischen Notfall, die Malteser seien aber schnell bei der betroffenen jungen Frau gewesen.

Polizei bescheinigt friedliche Abläufe

Auch Gerlinde Frühbauer zeigt sich mit dem Ablauf des Protests zufrieden. Von den Bürgern habe sie positive Rückmeldungen erhalten. Viele seien erleichtert gewesen, dass nun auch in Bad Saulgau etwas in Bewegung komme, berichtet die SPD-Politikerin.

Polizeisprecher Christian Sugg teilt auf Anfrage mit, dass die Demonstration in Bad Saulgau und Sigmaringen reibungslos und friedlich verlaufen seien.