Steigende Rohstoffpreise, Maut- und Mindestlohnerhöhung sowie der Wegfall der Energiepreisbremse: Die Liste der Kostentreiber für kleine und mittelständische Betriebe wie Bäckereien und Metzger ist lang. Schon Mitte 2022 schlugen zahlreiche Handwerksbetriebe Alarm. Seitdem hat sich einiges getan. Die Bäckereien und Metzgereien im Kreis bewerten die aktuelle Situation unterschiedlich.

„Letztes Jahr im Sommer haben wir nur für Strom und Gas gearbeitet“, sagt Martin Mahl, Geschäftsführer der Backhauskette Mahl aus Stetten am kalten Markt, das mit 14 Filialen im Kreis Sigmaringen vertreten ist. Die im Herbst 2022 eingeführte Strompreisbremse habe jedoch Abhilfe geschafft.

Als mittelständisches Unternehmen musste er für 70 Prozent seines Basis-Bedarfs maximal 13 Cent pro Kilowattstunde zahlen, den Rest übernahm der Staat. Für die restlichen 30 Prozent seines Bedarfs musste er jedoch marktübliche Preise zahlen. Zum Ende des vergangenen Jahres ist die Bremse ausgelaufen.

Bäckermeister scheut Preiserhöhung

Jedoch habe das Backhaus Mahl bereits einen Kontrakt über zwei Jahre mit seinem Stromlieferanten abgeschlossen, so der Geschäftsführer. Der Preis liege knapp ein Viertel unter dem Deckelpreis von 13 Cent. Allerdings steigen die Netzentgelte. Dadurch seien die Preise für Strom und Gas doppelt so hoch wie vor der Krise, so Mahl.

„Letztes Jahr habe ich brutal viel bezahlt“, berichtet auch Bernd Steinhart. Seine Albmetzgerei hat fünf Filialen im Kreis Sigmaringen. „Wir haben lange die Preise gehalten, erst zum Jahresende haben wir etwas aufgeschlagen“, so Steinhart. Mit jeder Preiserhöhung steige die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden abspringen. Das zeige sich auch daran, dass die Nachfrage nach höherpreisigem Fleisch gesunken sei.

Die Proteste der Landwirte sind nachvollziehbar. Martin Mahl

Statt die Preise weiterzugeben, will der Metzger nun „kleinere Brötchen backen“. Das heißt, er ist bereit, weniger Gewinn einzufahren. Eine Preiserhöhung kommt für ihn frühestens im November in Betracht und auch dann hofft er darauf, nicht erhöhen zu müssen.

Die Strom- und Gaspreise seien jedoch nicht die größte Belastung, sagt Geschäftsführer Mahl. Vor allem die Lieferanten hätten angesichts der Mauterhöhung und gestiegener Rohstoffpreise deutlich aufgeschlagen. Zudem sei Mahl vom Zickzackkurs der Regierung enttäuscht: „So ist keine langfristige Planung möglich. Die Proteste der Landwirte sind nachvollziehbar.“ Seiner persönlichen Meinung nach sollte die Regierung ihre Ausgabenpolitik hinterfragen. Auf der Einnahmenseite gebe es schließlich kein Problem.

PV-Anlage verschafft gewisse Autarkie

Dieser Punkt sorge dafür, dass es vielen kleineren Bäckereien an Hoffnung auf bessere Zeiten mangele. Die Inhaber versuchen deshalb, ihre Geschäfte zu verkaufen - auch an ihn. „Ich habe ständig Angebote auf dem Tisch“, so der Geschäftsführer.

Bäckermeister Helmut Schnitzer aus Sigmaringen ist dennoch zuversichtlich: Zwar gelte hinsichtlich der Geschäftsaufgabe von Handwerksbetrieben berechtigterweise das Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann“, doch für den Bäckermeister ist klar: „Ich stecke den Kopf nicht in den Sand“. Er sei optimistisch, diese mageren Zeiten durchzustehen.

Helfen soll ihm die Photovoltaik-Anlage, die auf dem Dach seiner angrenzenden Scheune angebracht ist und seit Oktober läuft. „Ganz autark werde ich damit nicht“, sagt Schnitzer. Die Spitzenleistung von 30 kWh helfe ihm aber dabei, Energiekosten einzusparen. Zusätzlich spart die Bäckerei, indem sie den Backofen - je nach Auftragslage - frühzeitig abschält. „Das ist uns in Fleisch und Blut übergangen“, sagt Schnitzer.

Backhaus Mahl hat keinen Fachkräftemangel

Abseits von den gestiegenen Preisen sorgt der Fachkräftemangel im Handwerk vielerorts für Sorgen. Das Backhaus Mahl hat nach Aussage von Geschäftsführer Mahl jedoch kein Problem damit. „Es wird honoriert, wenn sich der Arbeitgeber streckt“, so Mahl. Die Bäckerei sei unter anderem auf Messen und in Kinospots präsent. Zusätzlich gebe es für besonders gut arbeitende Auszubildende „diverse Sonderleistungen“ als Anreiz. Das zahle sich aus. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen 20 neue Auszubildende angelernt.

Weniger rosig sieht es in der Metzgerei Steinhart aus. „Seit fünf Jahren haben wir keinen neuen Metzger angelernt“, berichtet Steinhart. Jedoch gehe er davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren um die 20 Metzger in Rente gehen. Das Nachwuchsproblem ist enorm.

Ein Lösungsansatz, den bereits einige Handwerkbetriebe verfolgen, ist, qualifiziertes Fachpersonal aus dem Ausland anzuwerben. So habe ein Metzgerbetrieb aus dem Schwarzwald gute Erfahrungen mit angeworbenen Indern gemacht, berichtet Steinhart. Auch die für den Kreis Sigmaringen zuständige Innung Biberach prüfe, ob eine koordinierte Anwerbung von Indern möglich ist.