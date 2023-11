Nachdem das Sigmaringer Jugendforum durch die Coronapandemie immer mehr an Interesse verloren hat, stößt die Stadt jetzt eine neue Form der Jugendbeteiligung an. In einer zweijährigen Phase, gefördert von der Jugendstiftung und dessen Programm „Jugend bewegt“, sollen gemeinsam mit Jugendlichen neue Formate entwickelt werden, die Bestand haben.

Vortrag über Arbeit mit Jugendlichen aus der Gemeinde

Um die 20 Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren haben am Dienstagabend bei der Auftaktveranstaltung teilgenommen und an einem runden Tisch Impulse bekommen und erste Ideen gesammelt. Bevor die Jugendlichen selbst zu Wort kamen, hielt Andreas Heinzel, Fachbereichsleiter für offene und mobile Jugendarbeit des Vereins „Jugend Aktiv“ in Biberach, einen Vortrag über die Arbeit mit Jugendlichen auf kommunaler Ebene. Ihn hatte die Jugendstiftung an die Stadt Sigmaringen vermittelt.

Der politische Wille und die Motivation aller Beteiligten ist für ein Gelingen notwendig. Andreas Heinzel

Wie er vortrug, brauche es altersgerechte Methoden mit gleichen Beteiligungschancen für die Jugendlichen. Besonders wichtig sei es, dass die Akteure der Kommunalpolitik auch die Sicht jüngerer Menschen einnehmen, sagt er: „Der politische Wille und die Motivation aller Beteiligten ist für ein Gelingen notwendig.“

Diskussion über verschiedene Beteiligungsformen

Die anfängliche Zurückhaltung der Jugendlichen lockerte sich beim anschließenden Diskurs in Kleingruppen, die verschiedene Pädagogen aus Sigmaringen begleiteten.

Dort hatten sie die Chance, sich mit Beteiligungsformen, wie Jugendparlamenten, Jugendausschüssen, Kinderkonferenzen und Talkrunden, zu befassen und diese zu bewerten. Auch wurden bestimmte Voraussetzungen, beispielsweise Altersgrenzen, intensiv diskutiert.

Großes Interesse an konkreten Projekten

Wie Ellen Valerius, Leiterin des Amts für Familie und Bildung, berichtet, seien insbesondere die Jugendparlamente und die projektorientierte Beteiligung auf Interesse gestoßen. Besonders beliebt war das Modell der Beteiligung bei konkreten Projekten, wie dem Bau eines Spielplatzes. Die Verbindlichkeit der Teilnahme und Zeit sei bei dieser Form nicht so groß, sagt ein Schüler.

Wir bleiben dran, es lohnt sich.. Ellen Valerius

Gar nicht angenommen haben die Jugendlichen die offenen Formate, die ähnlich einer Bürgerversammlung funktionieren. „Die Jugendlichen haben sich zum ersten Mal mit diesen Themen beschäftigt“, so erklärt sich Valerius die Zurückhaltung. Das Ergebnis der Runde: eine Mischform zwischen festem Gremium und Projektbeteiligung fand laut Valerius am meisten Anklang. Sie ist überzeugt: „Wir bleiben dran, es lohnt sich.“

Jugendbeteiligung auch in Zukunft ein Thema

Das Verfahren geht im Frühjahr weiter, noch ist der nächste Termin offen. Ziel sei es, innerhalb des Projektzeitraums mit den Jugendlichen zu einer neuen Beteiligungsform zu kommen und konkret Themen zu sammeln, in die sie involviert werden wollen. Da sei bisher wenig gekommen, sagt Valerius. Sie hofft, dass die Jugendlichen weiter dabei bleiben, denn für sie steht fest: Jugendbeteiligung ist wichtig, auch in Sigmaringen.