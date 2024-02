Die Zeit, in der es in Sigmaringen aufgrund fehlender Beleuchtung nachts dunkel wurde, gehört eigentlich längst der Vergangenheit an. Im Juli des vergangenen Jahres stimmte der Gemeinderat dafür, dass künftig wieder jede zweite Straßenlaterne in Sigmaringen leuchtet.

Doch während rings um die Straßen beleuchtet sind, heißt es ab 23 Uhr zwischen dem Second-Hand-Laden Kleiderreich und dem Karls Hotel: Licht aus. Das hat Konsequenzen für die Anwohner.

Im Oktober 2022 hatte die Stadt aus Energiespargründen beschlossen, die meisten Straßenbeleuchtungen von Mitternacht bis 5.30 Uhr auszuschalten. Nur wenige Monate später folgte jedoch die Rolle rückwärts.

Seit dem vergangenen Sommer gilt vielerorts wieder der zuvor geltende Halbnachtmodus. Das bedeutet, dass ab 23 Uhr jede zweite Laterne eingeschaltet ist. Doch diese Änderung ist noch nicht überall umgesetzt.

Ich bin überzeugt, wenn da Licht gewesen wäre, wäre das nicht passiert Anwohnerin Julia Neuburger

Julia Neuburger wandte sich bereits Anfang November an die Stadt und bat darum, den Bereich Burgstraße und das Donauufer zu beleuchten. Durch die Dunkelheit sei es des Öfteren zu Vorfällen gekommen, auch auf ihrem anliegenden Grundstück.

So wurde der Hof in der Vergangenheit nicht nur als Toilette benutzt, sondern im Juli und Oktober auch zweimal in ihr Wohnmobil eingebrochen. „Ich bin überzeugt, wenn da Licht gewesen wäre, wäre das nicht passiert“, sagt Neuburger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Lage sei nicht zumutbar.

Polizei bestätigt Einbrüche

Die Polizei bestätigt die Einbrüche auf Anfrage. „Wir konnten allerdings keine Einbruchsserie feststellen“, teilt Pressesprecher Christian Sugg mit.

Bis auf die genannten Einbrüche sei der Polizei im vergangenen halben Jahr nur ein Einbruch in einem Restaurant in der Burgstraße bekannt. Es könne allerdings sein, dass Einbrüche nicht gemeldet wurden. Daher empfiehlt Sugg den Bürgerinnen und Bürgern, Einbrüche konsequent zur Anzeige zu bringen.

Die Straßenbeleuchtung fällt ins Aufgabenfeld des Bauamts. Stadtbaumeister Thomas Exler kündigte bereits im Juli an, dass die vollständige Umstellung wohl noch bis März dieses Jahres andauern werde. Jedoch könnte sich auch dieser Zeitplan verschieben.

Stadt sucht vergeblich nach Elektrofirma

Janina Krall, Pressesprecherin der Stadt, teilt auf Anfrage mit, dass eine externe Firma mit Arbeiten an der Straßenbeleuchtung beauftragt sei. Eigentlich übernimmt sie nur den Austausch von Leuchtmitteln und die Beseitigung von Defekten und nicht die Umstellung auf den Halbnachtmodus.

Doch da alle Bemühungen, eine Elektrofirma für diesen spezifischen Auftrag zu finden, gescheitert sind, muss die bereits beauftragte Firma auch diesen Auftrag ausführen. Als Grund führt die Pressesprecherin den Personalmangel in der Branche an.