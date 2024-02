Nur ein blaues Auge erinnert heute noch an den Vorfall, der sich zur Mittagszeit in der Sigmaringer Innenstadt ereignet hat. Doch die brutale Attacke auf drei 14-jährige Schüler Mitte Januar wirkt heute noch nach – auch wenn einer von ihnen gefasst wirkt, als er über die Schläge und auch Tritte berichtet.

„Wir wollten in die Stadt laufen, um etwas zum Mittag zu essen“, berichtet der Schüler des Hohenzollern-Gymnasiums. Kurz vor der Eisenbahnbrücke seien er und seine zwei Freunde von zwei älteren Jugendlichen angesprochen worden. „Sie wirkten relativ nett“, erinnert sich der 14-Jährige. Einer der beiden habe sie gefragt, ob sie „etwas kaufen“ wollen. Es habe sich wohl um Drogen gehandelt, mutmaßt der Schüler.

Sie hätten aber abgelehnt. Doch der ältere Jugendliche habe nicht locker gelassen und sei der Gruppe hinterher gelaufen. Unerwartet habe er dann einen der drei an der Schulter gepackt und gegen das Geländer der Brücke geschubst. Ein Freund wollte ihm helfen - und wurde selbst zum Opfer.

So beschreibt die Polizei den Täter Der Angreifer ist laut Polizeibericht etwa 1,75 Meter groß und von korpulenter Statur. Er soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein und dunkle, lockige Haare haben. Zum Zeitpunkt der Tat habe er eine schwarze Schildmütze getragen.

Der Täter ging auch auf ihn los, brachte ihn zum Fallen und trat, als der 14-Jährige schon am Boden lag, auf seinen Hinterkopf ein. So berichtet es der Schüler im Gespräch mit der „SZ“, der als Dritter dabei war und versuchte, die Situation zu klären. Auch er habe einen Schlag abbekommen. „Ich habe es erst gar nicht wirklich realisiert. Das hat sich ganz komisch angefühlt“, erinnert sich der Schüler an die Situation.

Schule ruft nicht die Polizei

Der Täter habe erst von den Dreien abgelassen, als eine Gruppe von sieben bis acht Personen dazwischen ging. Als die Gefahr gebannt war, seien die 14-Jährigen zurück zur Schule gegangen - ohne die Polizei zu rufen. „Ich bereue es im Nachhinein ein wenig“, sagt der 14-Jährige.

In der Schule seien sie zuerst zum Sekretariat gegangen. Auch dort rief keiner die Polizei. „Wir haben den Eltern empfohlen, ins Krankenhaus zu gehen und sich bei der Polizei zu melden“, sagt Schulleiter Martin Hoffmann. Die Schule selbst habe die Polizei nicht gerufen, weil sich der Vorfall außerhalb des Schulgeländes ereignet habe und der Täter kein Schüler der Schule sei. Innerhalb einer halben Stunde seien die drei Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt worden.

Ermittlungen der Polizei laufen noch

Knapp zweieinhalb Wochen nach dem Vorfall geht es den 14-Jährigen wieder gut. „Zum Glück“ habe sein Freund keine größere Schäden von den Tritten gegen den Kopf davon getragen, sagt der Schüler. Einzig ein auffallend blaues Auge seines anderen Freundes erinnert bis heute an den Angriff.

Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass es zwar einzelne Hinweise auf den Tatverdächtigen gebe, die Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen seien. Im Raum stehe der Verdacht auf Körperverletzung. Sollte sich im Laufe der Ermittlungen herausstellen, dass der Täter tatsächlich auf sein Opfer eingetreten haben, könnte es sich beim Vorfall auch um gefährliche Körperverletzung handeln, bestätigt Polizeisprecher Christian Sugg.