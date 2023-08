Bei mehr als 30 Grad Celsius kämpft sich Antje Proft die Hohenzollernstraße hinauf, hin zum Krankenhaus Sigmaringen, wo sie einen Zwischenstopp auf ihrer Tour von Villingen–Schwenningen nach Passau einlegt. Es ist der dritte Stopp von insgesamt 13, die sie sich vorgenommen hat, alle mit einem Ziel: Sie besucht Brustkrebszentren, denn sie möchte dort mehr Bewusstsein für Frauen schaffen, die sich nach der Diagnose Brustkrebs gegen eine Rekonstruktion ihres Busens entschieden haben.

Der Haken des Silikonkissens

Die Bauingenieurin aus Leipzig hatte selbst bereits viermal diese Diagnose. Nach der ersten Behandlung vor zehn Jahren entschied sie sich für ein Silikonkissen, um ihre betroffene rechte Brust auf diese Art wiederherzustellen. „Optisch ist das genial“, sagt sie.

Die Brust ist zwar da, aber gehört nicht dazu. Antje Proft

Doch die Sache hatte für Proft mehrere Haken. Die sexuelle Funktion der Brust war durch die Operationen verschwunden. Ihr rechter Busen sei seitdem gefühllos, aber durch das Silikonkissen habe er sich immer kalt angefühlt, als sei ein Fremdkörper in ihr.

„Die Brust ist zwar da, aber gehört nicht dazu“, so beschreibt Proft die Erinnerung an diese Zeit. Ein weit gefährlicheres Problem: Durch das Silikon sei auch zurückkehrender Krebs schlechter sichtbar.

Diese Optionen haben Frauen

Deshalb entschied sie nach der vierten Behandlung, das Silikonkissen sowie den gesamten rechten Busen entfernen zu lassen. „Das hätte ich mich damals nicht getraut“, sagt die 54–Jährige mit Blick auf die erste Erkrankung, „es sollte keiner merken, dass ich krank war.“ Im Laufe der Zeit sei aber ihr Selbstbewusstsein gewachsen.

Inzwischen sieht sie die Rekonstruktion der Brust kritischer. Sie lässt sich auf zwei Arten umsetzen: durch ein Silikonkissen oder durch Eigengewebe, bei dem ein Hautlappen von Unterbauch, Gesäß oder Rücken verwendet wird. Eine weitere Option ist die Mastektomie, also die Abnahme der Brust, was Proft schließlich auch gewählt hat.

Verein will zeigen: Ihr seid nicht allein

Ihr Ziel ist es, dass Krankenhäuser betroffene Frauen in alle Richtungen beraten, also auch über die Mastektomie und ihre Vorteile informieren.

Die 54–Jährige ist Mitglied des Vereins „Ablatio Mammae — Selbstbewusst ohne Brust“ (Amsob), ein Zusammenschluss von Frauen, die mit nur einer oder ohne Brust leben und Frauen vermitteln wollen, dass sie mit dieser Entscheidung nicht alleine sind.

Antje Proft hat die Mutmach-Post dabei - Karte, die anderen Frauen zeigen sollen, dass es im Leben auf mehr ankommt als den Busen. (Foto: Mareike Keiper )

„Wir wollen Frauen, die in einem tiefen Loch stecken, animieren nachzudenken, was sie als Frau ausmacht. Frauen sind nämlich mehr als ihre Brust“, sagt Proft. Ihr Eindruck ist, dass viele Ärzte noch immer zur Rekonstruktion raten.

Mutmach–Post im Gepäck

Aus diesem Grund hat sich Proft nun schon zum dritten Mal aufs Rad gesetzt. Nachdem sie 2022 an der Elbe und am Rhein informiert hat, reist sie nun mit ihrem Rad an der Donau entlang.

Im Gepäck hat sie immer Informationsbroschüren und die sogenannte Mutmach–Post, also Karten, die betroffene Frauen jeweils in einer Situation in ihrem Leben zeigen, die ihnen Kraft gibt — so auch Proft auf dem Rad. Ihr Spruch: „Brustlos, nicht ra(d)tlos.“

Die nächste Etappe, die sie anpeilt, ist Ehingen, bis Mitte September ist sie unterwegs. Danach beginnt schließlich ihr „richtiger Urlaub“, von Passau nach Wien — ohne Auftrag, aber mit erfülltem Ziel.