Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen einen 24–Jährigen aus dem Raum Calw als mutmaßlichen Täter des Raubüberfalls auf die Aral–Tankstelle in Laiz am 13. Januar diesen Jahres überführt. Dabei soll es sich nicht um den einzigen Überfall auf eine Tanstelle durch den 24–Jährigen handeln.

Mann soll weitere Tankstelle überfallen haben

Der Mann soll zudem einen Raubüberfall in Sulz am Neckar begangen und am 28. Juni eine Tankstelle in Remchingen überfallen haben. Bei der räuberischen Erpressung in Remchingen wurde er während der Fahndung durch die Kriminalpolizei Calw festgenommen.

Ein Abgleich der Spuren führte laut Mitteilung zur Überführung des mutmaßlichen Täters. Er befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.