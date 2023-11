Was würden die Ministerpräsidenten und der Kanzler, die Anfang der Woche den Bürokratieabbau ausgerufen haben, zu diesem schillernden Beispiel aus Sigmaringen sagen? Am Eingang zum Prinzengarten thront seit einigen Tagen eine monströse Bautafel. Eine Bautafel, so übertrieben groß, dass man meinen könnte, Wunder was würde hier gebaut.

In Wahrheit lässt die Stadt Sigmaringen im Prinzengarten einige Dutzend Linden pflanzen und schließt damit die Lücken der Allee, die von der Stadt in Richtung Hedingen führt.

Man ahnt es: Die Stadt errichtete die riesige Bautafel nicht freiwillig, sie musste sie in ihrer ganzen Pracht aufstellen lassen, weil das Berliner Bauministerium die Baumaktion mit einem nennenswerten Betrag in Höhe von 230.000 Euro unterstützt.

Berlin will sichtbar werden

Wie die Bautafel auszusehen hat, mit welchen Inhalten sie bestückt wird, erfolgt nach konkreten Vorgaben, ist von der städtischen Pressestelle zu erfahren. Berlin will eben, dass seine Wohltaten in Sigmaringen sichtbar werden.

Der Bewunderer der Bautafel fragt sich nur noch, was das schicke Schild kostet und wer die Zeche bezahlt. Beim Geld hört bekanntlich die Offenheit auf, weshalb es gar nicht so einfach ist, eine verlässliche Summe zu erfahren. Aus dem Rathaus erfährt man nichts, Pressesprecherin Anna-Lena Janisch will keine Einzelpreise nennen. Die ausführende Riedlinger Firma gibt sich ebenso kleinlaut und verweist an das Rathaus zurück.

Experte schätzt den Preis

Bleibt uns nur, den Preis mithilfe eines Experten aus Baukreisen zu schätzen. Würde er für seine Baustelle so eine Tafel für zwei Jahre mieten, müsste er 6000 Euro brutto bezahlen, ergibt die aktuelle Anfrage des Experten.

Ein schwacher Trost: Wenigstens übernimmt der Bund 60 Prozent der Kosten des schicken Schildes. Wir hätten ganz darauf verzichtet und für das Geld einige Linden mehr gepflanzt. Im Prinzengarten oder anderswo. Schönen Gruß an die Bürokratie, Kanzler Scholz und Ministerpräsident Kretschmann.