Musikalischer Leckerbissen in der Kreuzkirche

In der Kreuzkirche in Sigmaringen findet am Sonntag, 22. Oktober, um 11.15 Uhr wieder die traditionelle Matinée nach dem Sonntagsgottesdienst statt. Hauptsächlich gestaltet der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde dieses Morgenkonzert, das schon seit vielen Jahren immer im Oktober stattfindet, heißt es in einer Mitteilung aus dem Gemeindebüro.

Daneben bereichern Kantor Ferdinand Ehni mit Orgelspiel und Johannes Bals mit der Trompete, gleichzeitig auch Leiter des Posaunenchors, mit gemeinsamen Stücken das Programm.

Die Bläser und Bläserinnen haben sich seit Ende der Sommerpause und während eines intensiven Probenwochenendes auf dieses Jahres-Highlight vorbereitet.

Was steht auf dem Programm? Viele moderne, beschwingte Stücke, die durch jüngere Komponisten eigens für Posaunenchöre geschrieben oder arrangiert worden sind, geistlicher, aber auch weltlicher Natur. So wird ein Bogen gespannt von klassischen Stücken wie Nimrod aus den Enigma-Variationen von Elgar bis hin zum bekannten Abba-Titel „Thank you for the music“. Im Anschluss an das Konzert gibt es in den Räumen der Kreuzkirche die Gelegenheit zu Gesprächen bei Maultaschen und Kartoffelsalat und anschließend auch Kaffee und Kuchen.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der kirchenmusikalischen Arbeit sind willkommen.

Der Posaunenchor besteht aus etwa 20 Bläserinnen und Bläsern mit Blechblasinstrumenten wie Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Euphonium, Bariton und Tuba. Das Altersspektrum reicht von zehn Jahren bis ins Seniorenalter, wobei Neuanfänger, egal welchen Alters, und auch Fortgeschrittene jederzeit willkommen sind. Es kommt weniger darauf an, ob jemand der Spitzenmusiker ist, sondern, dass vor allem die Freude an der Musik und an der Gemeinschaft da ist. Auch spielt die Konfession keine Rolle.

Neben der Matinée ist das Bläserjahr reich an Auftritten und Gelegenheiten für die Pflege der Gemeinschaft. Zum Beispiel die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten in der Kreuzkirche, ökumenische Gottesdienste, Geburtstagsständchen für Gemeindeglieder oder das Kurrendeblasen im Advent in den verschiedenen Senioreneinrichtungen. Gemeinschaft wird gepflegt beim gemeinsamen Vorbereiten der Matinée, dem Probenwochenende in der Jugendherberge Veitsburg in Ravensburg oder nach dem Instrumenteputzen im Garten Stoll bei reichlich Pizza.

Geprobt wird immer montags von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindesaal der Kreuzkirche unter der Leitung von Johannes Bals, der Musik studiert hat und selbst passioniert Trompete spielt. Er unterrichtet das gesamte Spektrum der Blechblasinstrumente. Seit September 2021 leitet er den Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen.

Ansprechpartner ist Johannes Bals, Telefon: 0157/81037849, Mail: [email protected]