Motorsägen-Lehrgang beim Fachbereich Forst

Der Fachbereich Forst des Landratsamts Sigmaringen bietet regelmäßig zweitägige Motorsägenkurse zur Erlangung der Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge an. Dafür gibt es Termine, wie das Landratsamt Sigmaringen mitteilt.

Diese finden am Montag, 8., und Dienstag, 9. April, in Sigmaringen-Laiz bei der Straßenmeisterei , am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. April, in Gammertingen-Harthausen im Bürgerhaus sowie am Montag, 24., und Dienstag, 25. Juni, in Hettingen-Inneringen an der Alte Schule statt.

Der Kurs umfasst einen Theorieteil im Saal und einen Praxisteil im Wald, bei dem die Teilnehmenden von erfahrenen Forstwirtschaftsmeistern angeleitet werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kosten für die Teilnahme am zweitägigen Kurs betragen 180 Euro. Privatwaldbesitzer erhalten gegebenenfalls einen Zuschuss durch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 07571/102-2510 und per Mail an [email protected]. Weitere Informationen zu den Kursen können über die Internetseite www.landkreis-sigmaringen.de/waldkalender abgerufen werden.