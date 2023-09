Motorradfahrer erleiden schwere Verletzungen

Zwei schwerverletzte Zweiradlenker und zwei Maschinen mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Jungnau ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 62-jährige Fahrer eines Motorrads in Fahrtrichtung Jungnau einen vor ihm befindlichen 32-jährigen Kleinkraftradlenker überholen. Im gleichen Moment bog der 32-Jährige nach links in Richtung eines Feldwegs ab, woraufhin es zur wuchtigen Kollision der beiden Maschinen kam und beide Zweiradlenker abgeworfen wurden.

Durch den Sturz zog sich der 62-Jährige schwerste Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der 32-Jährige wurde nicht unerheblich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Zweiräder, die in den angrenzenden Grünbereichen zum Liegen kamen, wurden zerstört und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen, die Verkehrspolizei Sigmaringen ermittelt. Neben dem Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und einem Hubschrauber war auch die örtliche Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen am Unfallort. Die B 32 war nach dem Unfall bis gegen 22.30 Uhr voll gesperrt.