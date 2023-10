Was ist eigentlich eine „haushaltsübliche Menge“? Eine Antwort auf diese fast schon philosophische Frage hat jetzt das Kaufland geliefert.

In dieser Woche war die Tafel Milka-Schokolade im Angebot ‐ gar nicht einmal so bahnbrechend lukrativ, „lediglich“ von 79 Cent auf 66 Cent heruntergesetzt. Wesentlich verblüffender war der Zusatz, der sich ebenfalls im Regal befand. Das Kaufland wies hier auf die maximale „haushaltsübliche Menge“ hin: 32 Stück. Die armen Kassierer, die das nachzählen müssen.

Ohne Schokolade ist alles doof

Wollte die Supermarktkette den Menschen in Zeiten von Krieg und Krisen hier eine psychologische Hilfestellung leisten? Wenn alles doof läuft, hilft manchmal schließlich nur noch Schokolade. Oder macht sie gemeinsache Sache mit Zahnärzten, denen die Arbeit bei einer solchen „haushaltsüblichen Menge“ an Schokolade kaum ausgehen dürfte.

Weder noch, teilt das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) mit. Vielmehr habe Kaufland nicht nur Alleinstehende oder Pärchen im Blick: „Diese haushaltsüblichen Mengen sind sehr großzügig bemessen, sodass beispielsweise auch Großfamilien in entsprechendem Umfang ihre Einkäufe bei uns erledigen können“, schreibt Alisa Götzinger von der Unternehmenskommunikation.

Drei Neuwagen pro Familie sollten ausreichen

Auch am Wochenende hoffen in Sigmaringen wieder viele auf den Absatz einer „haushaltsüblichen Menge“: Der Bad Saulgauer Krimi-Autor Michael Boenke liest am Sonntag ab 11 Uhr im Theatercafé aus seinem neuen Buch „Camping Mortale“ und wird sich freuen, wenn ihm „haushaltsübliche“ sieben Bücher abgenommen werden.

Das Autohaus Zimmermann feierte bereits am Samstag ab 10 Uhr Premiere des neuen Opel Corsa ‐ die „haushaltsübliche“ Abnahme von drei Neuwagen sollte angestrebtes Ziel sein. Und beim verkaufsoffenen Sonntag in Pfullendorf dürften die „haushaltsüblichen“ neun Bratwürste am Imbiss-Stand auch immer und immer wieder über den Tresen gehen. Guten Hunger!