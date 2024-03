13 Jahre lang haben Katja Pfeil und Tobias Conzelmann im Landratsamt gearbeitet. Pfeil war Sachgebietsleiterin, Conzelmann ihr im Bereich des Pflegekinderdienstes unterstellt. Im Herbst sind sie plötzlich weg. Bei den Pflegeeltern sorgt das für Unverständnis.

Kündigung nicht freiwillig

Ein Pflegevater meldet sich bei der „Schwäbischen Zeitung“, weil die Sorge herrscht, dass die beiden entlassen worden sind. Auf Nachfrage bei Pfeil und Conzelmann stellt sich heraus, dass beide gekündigt haben - aber nicht freiwillig. Sie werfen dem Landratsamt, insbesondere aber ihrem Vorgesetzten Hubert Schatz und Sozialdezernent Torsten Schillinger, ein Verhalten vor, das an Mobbing grenzt.

Mein Job ist meine Berufung. Tobias Conzelmann

Beide haben 2010 im Landratsamt in ihrer Abteilung angefangen. Durch Fluktuation seien sie beide zur Konstante geworden, sagt Conzelmann. Beide arbeiteten mit Pflegekindern und kümmerten sich um deren Unterbringung. „Mein Job ist meine Berufung“, so Conzelmann.

Im September erhalten beide plötzlich die Aufforderung, am nächsten Morgen zu einem Gespräch zu erscheinen, zuerst sie, danach er. Worum es geht, sei beiden im Vorfeld nicht mitgeteilt worden, wie sie sagen.

Diverse Vorwürfe im Raum

Was sie schließlich erwartet, wirft Pfeil aus der Bahn. Ihr sitzen Schillinger, Schatz und die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese gegenüber. Pfeil sollen diverse Vorwürfe über Fehlverhalten präsentiert und ihr soll mit mehreren Abmahnungen gedroht worden sein.

„Sie haben ein halbes Jahr lang Beweise gesammelt“, sagt sie, „das erinnert an Stasi-Methoden“. Ein Vorwurf: Sie soll eine unkollegiale Mail verfasst haben. Was das Problem damit war, weiß Pfeil bis heute nicht, „aber Schillinger hat mir mit Abmahnungen gedroht“.

Private Unterlagen genutzt

Ein weiteres Thema: Aus einer Notsituation heraus hat Pfeil vor zwei Jahren ein Pflegekind aufgenommen. Im Gespräch hätten ihre Vorgesetzten ihr vorgeworfen, sich durch ihr Amt einen persönlichen Vorteil verschafft zu haben, sagt Pfeil.

Schillinger hat mich kleingemacht, war laut, hat mich nicht ausreden lassen. Tobias Conzelmann

Dabei betont sie, dass die Betreuung durch ein anderes Landratsamt stattfand, damit dieser Vorwurf gar nicht erst aufkommt. Besonders ärgert sie, dass ihren Vorgesetzten private Unterlagen vorlagen, auf die sie keinen Zugriff hätten haben dürfen. Sie kann sich bis heute nicht erklären, wie sie an die Unterlagen gekommen sind.

Zweitem Mitarbeiter drohte Zwangsversetzung

Conzelmann erwartete wiederum keine Abmahnung, sondern eine Zwangsversetzung, ebenfalls verhängt von Schillinger und Schatz. Er sollte in eine andere Abteilung wechseln, weil er dort dringend gebraucht werde. Warum dem so war, habe ihm niemand begründet. „Schillinger hat mich kleingemacht, war laut, hat mich nicht ausreden lassen“, so Conzelmann.

Während Pfeil sich nach dem Gespräch krankschreiben ließ, ging Conzelmann noch einmal zur Arbeit – um erneut zurechtgewiesen zu werden. „Mir wurde danach die Kommunikation nach außen untersagt“, berichtet Conzelmann. Bei einem zweiten, ähnlich aggressiven Gespräch sollen die Führungskräfte gesagt haben, es gebe weitere Dinge, die sie gegen ihn in der Hand hätten, aber dafür müssten sie erst Beweise sammeln.

Beide kündigten daraufhin. Erst danach, sagt Pfeil, sei das Abmahnungsverfahren auf Wunsch eingestellt worden. Ihnen soll ein schlechtes Arbeitszeugnis ausgestellt worden sein, um dessen Korrektur sie laut Conzelmann kämpfen mussten und eine Lösung fanden.

Guten Eindruck bei Pflegefamilien hinterlassen

Wie ein Pflegevater im Gespräch mit der SZ sagt, habe Conzelmann immer einen sehr kompetenten und zuverlässigen Eindruck hinterlassen. Conzelmann war mehrere Jahre Ansprechpartner für den Pflegevater gewesen, der aus Sorge vor Konsequenzen durch das Landratsamt seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Er betont, Conzelmann habe sich immer für die Kinder und deren Wohl eingesetzt, auch wenn es schnell gehen musste. „Das rechne ich ihm hoch an“, so der Pflegevater. Auch Pfeil als Conzelmanns Vorgesetzte, mit der er weniger zu tun hatte, sei eine sehr gute Jugendamts-Mitarbeiterin gewesen.

So äußert sich das Landratsamt

Das Landratsamt äußert sich nur knapp zu den Vorfällen, da es sich um interne Personalangelegenheiten handelt. Pressesprecher Sebastian Korinth teilt mit, dass die beiden Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis im Einvernehmen mit der Behörde gekündigt haben.

Pfeil und Conzelmann wollen nun nach vorne blicken, auch wenn sie ihre frühere Arbeit vermissen und dankbar auf die gute Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern zurückblicken. „Wir bedauern sehr, nicht mehr für die Pflegefamilien da sein zu können“, sagt der 40-Jährige. Er hat bereits einen neuen Job, Pfeil ist noch auf der Suche.