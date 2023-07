„Mitternacht“ gewinnt den Kunstpreis

Die Sparkassen im Landkreis Sigmaringen vergeben im Rahmen der Eröffnung der Kreiskunstausstellung den Kunstpreis an den diesjährigen Preisträger Martin Wernert. Der Kunstpreis der Landesbank Kreissparkasse hat eine lange Tradition: 1984 wurde erstmals vergeben. Schon damals richtete sich der Wettbewerb an Künstler, die im Landkreis Sigmaringen wohnten oder geboren wurden — so auch in diesem Jahr.

Anlässlich des 50. Jubiläums des Landkreises Sigmaringen wurde der Kunstpreis bereits zum vierten Mal ausgelobt, erstmals gemeinsam von beiden Sparkassen im Landkreis. Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse, zeigte sich bei der Eröffnung der Kreiskunstausstellung in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch beeindruckt: „Die Kunst in und aus unserer Region ist unglaublich vielfältig: Von abstrakter Malerei bis zu detaillierten Fotografien, Skulpturen aus unterschiedlichen Materialen und echte Schmiedekunst, Klangreisen und Filmbeiträge. Mit dieser Vielfalt der eingereichten Kunstwerke fiel der Jury die Entscheidung für die Auswahl der ausgestellten Arbeiten nicht leicht. Deshalb gilt mein persönlicher Dank den Juroren.“

Die Jury–Mitglieder, Ilonka Czerny, Martin Mäntele sowie Edwin Ernst Weber, haben darüber hinaus mit ihrer Expertise und einem Auge für Details eine Vorauswahl für den Kunstpreis zusammengestellt. „Die Arbeit der Fachjury hat mir als 4. Jurymitglied im letzten Bewertungsdurchlauf einen sehr guten Überblick verschafft und so die Auswahl des Preisträgers und der Preisträgerin erleichtert“, resümiert Micheal Hahn.

Der Vorstandsvorsitzende des Landesbank Kreissparkasse überreichte anschließend den Hauptpreis an Martin Wernert und gratulierte zu diesem Erfolg. In seinem jahrzehntelangen Schaffen hat Martin Wernert seine Kunst perfektioniert. Schicht um Schicht, Lasur um Lasur lässt er in einem wochen– und monatelangen Prozess Kunstwerke entstehen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren, mit Licht und Schatten spielen. Dabei schafft er in einer Welt der Bewegtbilder Momente des Innehaltens und seine Werke überlassen dabei dem Beobachter die Deutungshoheit. Dies sie Wernert mit seinem Werk „Mitternacht“ wahrlich gelungen.

Der Förderpreis für junge Kunstschaffende wird im Rahmen der Finissage am 22. Oktober übergeben. Die Preisträgerin, Jenny Reininger, die ihre Inspirationen auf Reisen sammelt, erweitert ihren künstlerischen Horizont derzeit bei einem Auslandssemester in Australien. Michael Hahn gratulierte ihr deshalb aus der Ferne!