Die fünfte Ausgabe des Mittelaltermarkts hat am Freitagabend in Sigmaringen begonnen. Die ersten Besucher standen schon vor der Eröffnung um 17 Uhr vor dem Gelände im Prinzengarten.

Von Ritterspielen bis zum Messerverkäufer

Bis Sonntag werden den Besuchern Ritterspiele, eine Feuershow, Bogenschießen und weiteres geboten. Auf dem Markt genießen Friedrich von Zollern, Zephrine von Zollern und Bruder Michel den ersten Marktabend. Der Messerverkäufer Andreas Ebert ist mit einem Stand vertreten.

Der Mittelaltermarkt findet bis Sonntag statt. Am Wochenende ist er am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.