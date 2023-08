Zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei 18 und 19 Jahren alten Männern ist es am Montag gegen 15 Uhr im Prinzengarten in Sigmaringen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zuvor soll der Jüngere den Älteren beim Bahnhof gefragt haben, ob er Drogen kaufen wolle. Nachdem dieser verneinte, soll der 18–Jährige den 19–Jährigen bis in den Prinzengarten verfolgt und ihn dort geschlagen haben. Auch der Ältere soll sich dabei durch Schläge gewehrt haben. Nachdem sich der 18–Jährige daraufhin mit einem Zaunpfahl bewaffnete, flüchtete der 19–Jährige in ein Geschäft in der Marstallpassage und informierte von dort aus die Polizei. Diese ermittelt nun gegen die beiden Beteiligten wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung.