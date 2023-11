Sie tragen Kutte und sind mit Scheren bewaffnet. Doch im Gegensatz zu anderen Kuttenträgern fallen die sogenannten Barber Angels nicht durch Harleys oder lange Bärte auf, sondern durch ihren Einsatz für einen sozialen Zweck: Sie schneiden bedürftigen Menschen die Haare.

Paula Schmid will nicht als Rocker gesehen werden

Die Friseurin Paula Schmid ist seit anderthalb Jahren dabei ‐ und vom karitativen Verein begeistert. Das Tragen der Kutte empfindet sie als etwas Besonderes. „Das ist ein erhebendes Gefühl.“ Dennoch betont die selbstständige Friseurmeisterin aus Ostrach: „Wir wollen nicht als Rocker gesehen werden.“ Anstelle des Chapterlogos zieren Sponsoren die Rückseite ihrer Kutte. Als Chapter bezeichnet man in der Biker- und Rockersprache eine Ortsgruppe.

Die Dankbarkeit ist großartig. Barber Angel Paula Schmid

An diesem Tag ist Paula Schmid zusammen mit Corinna Spöcker aus Mengen in der Wohnungslosenhilfe Sigmaringen für die Bedürftigen da. Der Termin wurde weit im Voraus angekündigt. Elf Gäste sind angemeldet. Gäste, so nennen die Angels ihre Klienten, die für den Friseurbesuch nichts bezahlen müssen. Obendrauf gibt es für jeden Besucher eine Tasse als Erinnerung.

Vor und nachdem Barber Angel Paula Schmid zur Schere gegriffen hat. (Foto: Paula Schmid )

Einige Bedürftige kommen auch unangekündigt. Schmid und Spöcker nehmen sich dennoch Zeit für sie. Meistens sind sie drei Stunden für die Menschen vor Ort, um ihnen die Haare zu schneiden oder um die Bärte zu stutzen, aber auch um ihnen zuzuhören.

Bis zu zwanzigmal im Einsatz für das Ehrenamt

Viele von ihnen sind bedürftig oder wohnungslos. Andere gehen aber auch zu den Angels, um Kontakte zu pflegen. So auch Jessica und ihr vierjähriger Sohn Lucas. Sie kommen regelmäßig zu den Barber Angels. „Das sind ganz tolle Menschen“, schwärmt Jessica. Corinna Spöcker verpasste ihrem Sohn den ersten Haarschnitt überhaupt. Seit sechs Jahren ist die Minijobberin regelmäßig zu Gast bei den Barber Angels.

Jessica freut sich über die Frisur von Friseurmeisterin Paula Schmid aus Ostrach (Foto: Yannick Rehfuss )

Für ihre ehrenamtliche Arbeit sind die Angels bis zu zwanzigmal pro Jahr im Einsatz. Als Motivation dient ihnen das, was ihnen die Gäste zurückgeben. „Die Dankbarkeit ist großartig“, sagt Schmid. Dafür ist sie bereit, weite Wege auf sich zu nehmen. In diesem Jahr war sie für das Ehrenamt bereits in Freiburg, Offenburg und in Österreich im Einsatz.

Seinen Ursprung hat der Verein Barber Angels Brotherhood in Biberach. 2016 gründete ihn dort der Friseurmeister Claus Niedermaier, genannt Figaro. Mittlerweile gibt es aber auch Chapter in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Spanien und seit vergangenem Jahr auch in Chile. Paula Schmid berichtet, dass ein Angel aktuell in Norwegen ein neues Chapter aufbaut.

