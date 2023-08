Wer am Sigmaringer Krankenhaus vorbeikommt ist, stellt fest: Der Bau der neuen Bertha–Benz–Schule auf der gegenüberliegenden Straßenseite kommt ungewöhnlich schnell voran. Das 100–Millionen–Euro–Projekt ist aktuell nicht nur im Zeitplan, es gibt auch keine Kostenexplosionen.

Ende 2022 war der Bauantrag offiziell genehmigt worden, anschließend ging es direkt an die Tiefbauarbeiten. Für das Schulgebäude mit einer Nutzungsfläche von rund 13.000 Quadratmetern und dem Parkhaus mit knapp 300 Stellplätzen und rund 3.500 Quadratmeter Nutzungsfläche wurden annähernd 33.000 Kubikmeter Erdreich ausgehoben und abgefahren.

Weniger Dolinen als befürchtet

Mit großem Bohrgerät waren von der ausführenden Firma Reisch insgesamt rund 400 Bohrpfähle hergestellt worden.

Dolinen, sprich Hohlräume im Felsgestein, waren „glücklicherweise kaum gefunden worden“, erklärte Helmut Göppel–Wentz, Leiter des Fachbereichs Liegenschaften und Technik, jüngst im Sigmaringer Kreistag. „Lediglich eine Doline gab es, die aber sofort mit Beton verfüllt werden konnte“, sagte er.

Kümmert sich als Bauleiter um den Innenausbau der Schule: Lukas Springer von der Firma Reisch. (Foto: Michael Hescheler )

Anfang Januar in diesem Jahr begannen die Hochbauarbeiten. „Es ist ein imposantes Bild“, wenn man sich, egal aus welcher Richtung, der Großbaustelle nähere, sagte Göppel–Wentz.

Aktuell seien im Schnitt immer rund 80 Arbeiter auf der Baustelle tätig, die von fünf Kränen bedient werde.

Der Kreis ist gut zu erkennen

Der kreisförmige Bau ist bereits gut zu erkennen. 90 Meter misst der Kreis im Durchmesser, im rückwärtigen Bereich verbindet er sich mit einem riegelförmigen Querbau, in dem die Werkstätten der gewerblichen Schule untergebracht werden.

Man kann dem Kreis förmlich beim Wachsen zusehen: Die Decke des ersten Obergeschosses ist weitgehend betoniert, schildert Reisch–Bauleiter Michael Löw.

Über diese Öffnungen führen die Lüftungsrohre in das Gebäude der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen. (Foto: Michael Hescheler )

Hergestellt wird die Decke in sogenannter Cobiax–Bauweise. Das heißt: Um Beton zu sparen, werden Schalen aus Kunststoff in die Armierung eingelegt. Rund 50.000 solcher Schalen werden in den kommenden Monaten verarbeitet.

An den gebogenen Betonteilen lässt sich der Kreis mit einem Radius von 45 Metern erkennen. (Foto: Michael Hescheler )

Der Baumanager des Landratsamts gerät ins Schwärmen, wenn er über den Entwurf der Architekten Lederer, Ragnarsdòttir und Oei (LRO) spricht: Schon jetzt ist zu erkennen, wie sich der Kreis zur Stadt hin öffnet und über einen großzügigen Eingangsbereich Sigmaringen mit der Bertha–Benz–Schule verbindet. Der Innenhof, an den sich eine Aula anschließt, soll zum Mittelpunkt für die Schule werden.

So sieht es mit dem Zeitplan aus

Göppel–Wentz freut sich insbesondere darüber, dass der Baufortschritt planmäßig verlaufe: „Aktuell sind keine Verzögerungen erkennbar“, sagte er.

Das Ziel, dass die neue Bertha–Benz–Schule bis zum Beginn des Schuljahres 2025/26 fertiggestellt sei, sei nicht gefährdet. Reisch wird während der Sommerferien durcharbeiten.

Einige Mitarbeiter seien froh, dass sie während der Handwerkerferien keinen Urlaub machen müssten und zu einer anderen Zeit freinehmen könnten.

Zuschuss fällt höher aus als erwartet

Auch bezüglich der Kosten hatte Göppel–Wentz eine gute Nachricht. So sei es gelungen, nach intensiven Gesprächen mit dem Regierungspräsidium und dem Kultusministerium eine weitere Förderung aus dem Bundesprogramm für effiziente Gebäude (Nichtwohngebäude) zu erhalten — in Höhe von 3,79 Millionen Euro.

Im hinteren Bereich des Schulneubaus gießen die Betonbauer Fundamente für den Werkstatttrakt der Bertha-Benz-Schule. (Foto: Michael Hescheler )

Der Landkreis Sigmaringen und die Firma Reisch arbeiten in einer öffentlich–privaten Partnerschaft zusammen.

Das Bad Saulgauer Unternehmen wird nach der Fertigstellung auch die Bewirtschaftung der Schule übernehmen. „Deshalb werden schon heute alle Vorschläge auf später entstehende Folgekosten überprüft“, sagt Göppel–Wentz.

Die Situation bei den Baukosten

Steigende Baupreise sind in die Kalkulation bis zu einer Höhe von fünf Prozent pro Jahr eingepreist, wobei die Steigerung Anfang des vergangenen Jahre laut einem Index der Bauwirtschaft bei mehr als sieben Prozent lag.

Zwischenzeitlich liegt dieser Index bei unter einem Prozent, weshalb das Landratsamt vorsichtig optimistisch ist, was die Einhaltung des Budgets in Höhe von knapp 100 Millionen Euro angeht.

Der im Landratsamt für den Schulneubau verantwortliche Abteilungsleiter sagt unmissverständlich: „Wir haben den Anspruch und wollen zum Schluss sagen können, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen öffentlichen Bauvorhaben die Baukosten eingehalten haben.“