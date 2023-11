Mit dem Fahrrad entlang der deutschen Grenze

Die DAV-Sektion Sigmaringen lädt für Montag, 20. November, um 20 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Entlang der deutschen Grenze mit dem Fahrrad“ in die Aula der Alten Schule, Schulhof 4 in Sigmaringen, ein. Mitten durch Deutschland zog sich bis Herbst 1989 eine „totsichere“ Grenze. West und Ost waren durch den Eisernen Vorhang getrennt. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung machen sich Anita und Jochen Metz mit dem Fahrrad auf den 1400 Kilometer langen Weg (Foto: Metz). Von Lübeck in Schleswig-Holstein bis Hof in Bayern erlebten sie entlang der heutigen grünen Grenze Land und Leute, Schicksale und viel Natur. Von ihren vielseitigen „Grenzerfahrungen“ berichtet das Ehepaar aus Meßkirch bei ihrem Lichtbildervortrag. Der Eintritt ist jetzt auf Spendenbasis.