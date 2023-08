Sigmaringen

Mit Bus und Bahn zum Flohmarkt

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Für den Flohmarkt am Samstag, 26. August, in der Sigmaringer Innenstadt erwarten die Veranstalter mehr als 200 Verkaufsstände und einen regen Zulauf an Besuchern.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 11:59 Von: sz