Dicht an dicht standen die Verkaufsstände mit Dekorativem, Deftigem und Süßem, noch dichter standen die vielen Besucher beieinander. Dick besohlt, mit Mütze, Schal und Handschuhen, in letzteren wärmend Tassen mit Glühwein oder Hot Aperol, trotzten sie gut gelaunt den zapfigen Temperaturen. Das Quecksilber des Thermometers fiel erbarmungslos unter die Null-Grad-Marke, die gefühlt arktische Kälte kroch in jedes Hosenbein. Wie zum Trost boten Hohenzollernschloss und Bäume eine traumhaft verschneite Winterkulisse - etwas mehr Adventsbeleuchtung am Schloss hätte das i-Tüpfelchen gesetzt.

1 von 9

Organisatoren sind zufrieden

Schlenderten tagsüber viele Familien über den Weihnachtsmarkt, zogen am Abend eher Gruppen und Paare mit Spaßfaktor über den Karlsplatz. Standbetreiber wie Besucher gaben ein positives Feedback. „Schulen, Vereine, Privatpersonen - wir sind begeistert, dass so viel mitmachen“, sagte sich Katja Lammert vom SV Sigmaringen, der seit 2019 in Zusammenarbeit mit der Stadt die Regie übernommen hat. Mit über 30 Ständen gab es diesmal mehr Anfragen als die Stadt Verkaufshütten hat, „deswegen mussten wir auf Pavillons ausweichen“, so Lammert.

„Es ist mehr los als letztes Jahr, sehr schöne Stände und nicht nur Essen und Trinken“, lobte Besucherin Efi Schäfer. Kompliment auch von der Laizer „Blumen-Frau“, die Adventsgestecke und Florales anbot: „Der Markt ist echt schön, er wird von Jahr zu Jahr besser.“