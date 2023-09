Ministerin informiert sich an der Hochschule über Cybersicherheit

Die baden–württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski hat am Freitag die Hochschule Albstadt–Sigmaringen besucht und sich an der Fakultät Informatik über deren Aktivitäten und Schwerpunkte im Bereich Cybersicherheit informiert. „Cyberkriminalität ist eine tiefgreifende Bedrohung für alle Bereiche unserer freiheitlichen Gesellschaft“, sagte sie. Die Hochschule begegne diesem Risiko mit einem vielfältigen Studien– und Weiterbildungsangebot. „Damit leistet sie nicht nur einen bedeutenden Beitrag zu unserer Sicherheit, sondern auch zur Deckung des Fachkräftebedarfs im gefragten MINT–Bereich.“

Rektorin Ingeborg Mühldorfer sprach zunächst darüber, wie die Hochschule den großen gegenwärtigen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Dekarbonisierung, Globalisierung und Digitalisierung begegnet. „Durch Praktika, Projekte, unser obligatorisches Praxissemester oder Exkursionen werden wir unserem Auftrag als Hochschule für angewandte Wissenschaften gerecht und bringen unsere Studierenden schon sehr früh mit Unternehmen in Kontakt“, sagte sie. Darüber hinaus könnten Firmen mit der Hochschule gemeinsame Forschungs– und Entwicklungsprojekte durchführen. „Außerdem passen wir unsere Studiengänge laufend den aktuellen Themen an und sind nicht zuletzt durch unsere vielen Lehrbeauftragten aus der Industrie stets am Puls der Zeit.“ Schülerinnen und Schüler wolle die Hochschule schon frühzeitig durch Angebote wie das Schülerstudium für ein Studium begeistern. Das noch recht junge und sehr erfolgreiche Orientierungssemester trage wiederum dazu bei, Abbrecherquoten zu verringern und jungen Menschen die Wahl des richtigen Studienfachs zu erleichtern.

Im Anschluss gab Holger Morgenstern, Dekan der Fakultät Informatik, einen Überblick über die aktuelle Bedrohungslage in der Cybersicherheit und stellte das breite Lehr– und Forschungsspektrum der Hochschule vor. Unter anderem die an der Hochschule einzigartigen Schwerpunkte Hardwarenahe Sicherheit und Cyberpsychologie. „Hier bieten wir unter anderem auf EU–Ebene Kurse an und entwickeln Strategien im Bereich Cybersicherheit mit“, sagte er.

Martin Rieger demonstrierte anschließend einen typischen Hackerangriff. Dann zeigte er, wie sich Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen vor solchen Angriffen schützen können und erklärte, wie eine forensische Spurensicherung und die Aufklärung solcher Vorfälle vonstattengehen. Bernhard Jungk weitete den Blick auf Angriffe, die die häufig ebenfalls von Sicherheitslücken betroffene Hardware betreffen. In seinem Vortrag zeigte er anhand eindrücklicher praktischer Beispiele, dass dem Thema hardwarenahe Cybersicherheit mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. „Denn ist die Hardware kompromittiert, nützt auch der beste Virenscan nichts“, sagte er.