Mike Halder ist zum zweiten Mal Vizemeister der TCR Dänemark. Beim Saisonfinale am vergangenen Wochenende in Jyllandsringen belegte er in den Rennen die Ränge vier, drei und eins. Nur Kaspar H. Jensen landete im Schlussklassement vor Halder, der Nikolai Sylvest und Jan Magnussen auf die Plätze verwies. 18 Fahrerinnen und Fahrer nahmen an der letzten Saisonstation in Jyllandsringen teil. Michelle Halder wurde zweimal Siebte und landete auf dem elften Gesamtrang.

Im Qualifying auf Platz sechs

Schon in den freien Trainings am Freitag zeigte Mike Halder als Dritter, dass er ein Wörtchen um den Titel mitsprechen wollte. Im zweiten Training belegte er Rang sechs, seine Schwester Michelle Halder belegte die Ränge neun und zwei. Im Q2, in dem die Startplätze vergeben werden, wurde Mike Halder Sechster, Michelle Halder Siebte.

Im Rennen eins wird Mike Halder Vierter

Alle drei Wertungsläufe wurden am Sonntag bei sonnigem, aber kühlem Wetter ausgetragen. Mike Halder ließ nichts anbrennen und stürmte von Startplatz sechs auf den vierten Platz nach vorne. Michelle Halder verteidigte ihren siebten Startplatz. Doch nun waren die Positionen bezogen, selbst eine Safety-Car-Phase konnte das Rennen nicht mehr beeinflussen. Nach 13 Rennrunden fuhr Mike Halder als Vierter und Michelle Halder als Siebte über den Zielstrich.

Rang drei im zweiten Rennen

Im zweiten Rennen musste Mike Halder aufgrund des Grid-Reverse, also der gestürzten Startreihenfolge, Mike Halder vom siebten starten, Michelle Halder spülte es auf Startplatz vier nach vorne. Mike Halder startete sehr gut, er kam als Vierter aus der ersten Runde, Michelle Halder wurde in der ersten Kurve innen eingeklemmt und viel auf den zehnten Platz zurück. Bereits im zweiten Umlauf kam das Safety Car zum Einsatz, weil zwei Teilnehmer ihre Autos aufs Sandbett manövriert hatten. Nach dem Re-Start konnte Mike Halder einen weiteren Platz gutmachen, er blieb fehlerlos und fuhr als Dritter ins Ziel, Michelle Halder belegte Rang sieben.

Sieg zum Saisonabschluss

Im alles entscheidenden, letzten Lauf der Saison stand Mike Halder auf Startplatz eins, neben ihm sein größter Konkurrent Kaspar H. Jensen. Halder startete perfekt, dicht gefolgt von Jensen, der wusste, dass ihm zum vierten Titel der zweite Platz deutlich reichte. Halder fuhr einen Start-Ziel-Sieg ein, Michelle Halder hatte Pech und musste bereits nach dem Start die Boxen ansteuern und ihren Honda abstellen.

Mike Halder wurde zum zweiten Mal Vizemeister in der TCR Dänemark, hinter Seriensieger Jensen und vor Nikolai Sylvest und Jan Magnussen. Michelle Halder wurde Elfte.