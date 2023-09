Zum zweiten Mal ist die Rennserie TCR Dänemark auf dem Rennkurs in Jyllandsringen gastiert. Im Rahmen des Valvoline Grand Prix Dänemark wurden die Wertungsläufe 13 bis 15 ausgetragen.

Drei Wochen nach den Rennen in Kopenhagen, wo Mike Halder die Ränge drei, sechs und vier belegt hatte und seine Schwester Michelle Halder punktelos geblieben war, standen in Jyllandsringen mit 20 Teilnehmern ein volles Teilnehmerfeld an der Grid Lane. Nach den freien Trainings am Freitag und Samstag standen die beiden Qualfyings (Q1/Q2) an. Mike Halder qualifizierte sich als Zehnter für das Q2, Michelle Halder verpasste es knapp mit Platz elf. Mike Halder blieb am Ende vom Q2 Zehnter und war nicht zufrieden.

Halder–Geschwister in Lauf eins auf den Rängen neun und zehn

Im ersten Wertungslauf stand Mike Halder in der fünften Startreihe, seine Schwester stand schräg gegenüber in Startreihe sechs. Beide erwischten einen guten Start, Mike Halder verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang acht. Michelle Halder arbeitete sich einen Rang nach vorne. 14 Runden lief das Rennen ohne große Positionsveränderungen ab. Mike Halder büßte in der letzten Runde noch einen Rang ein — nicht ganz unfreiwillig mit Blick auf die Startaufstellung für Rennen zwei. Als Neunter startete er in diesem mit gestürzter Startreihenfolge aus der ersten Reihe. Michelle Halder wurde Zehnte und sicherte sich die Pole für das zweite Rennen.

Start aus der ersten Reihe, Mike Halder siegt

Im zweiten Wertungslauf erwischten beide aus der ersten Reihe einen guten Start. Mike Halder ging sofort in Führung, seine Schwester folgte mit einigen Metern dahinter. Mike Halder fuhr einen blitzsauberen Start–Ziel–Sieg nach Hause. Michelle Halder wurde am Ende der siebten Runde plötzlich langsamer und musste die Box ansteuern. An ihrem bis kurz vor den Rennen repariertem Honda — sie hatte in Kopenhagen bei der vorletzten Station einen Unfall erlitten — gab es einen technischen Defekt. Sie wurde als Achtzehnte gewertet.

Nach der 30–minütigen Rennpause stand Mike Halder zum dritten Rennen an der dritten Position, Michelle Halder startete von Ran g 13. Beide erwischten einen guten Start. Mike Halder konnte aber nur mit einem Reflex einen Crash vermeiden und war sofort Zweiter. In der zweiten Runde wurde er von Kaspar H. Jensen angegriffen und von der Strecke gedrängt.

Im dritten Rennen Vierter

In dieser Situation schlüpfte Jan Magnussen mit durch, verdrängte Mike Halder auf Rang vier. In den folgenden Runden kämpfte er in einer Dreiergruppe. Nach vierzehn Runden behauptete er Rang vier. Michelle Halder verbesserte sich am Start auf Rang sieben, war sofort in einen „Fünfkampf“ verwickelt. Spät kam die Anzeige von der Rennleitung, dass sie — als eine von drei Fahrerinnen oder Fahrern, wohl einen Frühstart fabriziert hatte, durch den Strafparcours fahren musste und Positionen verlor. Am Ende wurde sie Siebzehnte.

In der Gesamtwertung der TCR ist Mike Halder derzeit Dritter mit 235 Punkten. Vom Führenden trennen ihn gerade mal sieben Punkte. Michelle Halder ist mit 82 Punkten Elfte. Noch zwei Wertungsstationen mit je drei Rennen stehen aus. Mitte September im Padborg Park am Ring Djursland und Ende September erneut in Jyllandsringen.