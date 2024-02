Welche Pläne haben die Eigentümer für die leerstehenden Geschäfte in der Innenstadt? Entweder sie haben bereits neue Mieter gefunden wie die Familie Huthmacher an der Donaustraße oder sie machen sich auf die Suche nach Lösungen. Wie entwickelt sich die Innenstadt? Heute: Teil 2.

Fahrschule löst Mietvertrag auf

Der Mietvertrag mit der früheren Fahrschule an der Antonstraße 28, die seit einiger Zeit leersteht, ist nach Angaben des Eigentümers zwischenzeitlich aufgelöst. Das Mietverhältnis sei im September 2023 beendet worden. Magnus Fauster übernahm die Immobilie, zu der auch das nebenan liegende Friseurgeschäft Geuder gehört, von seinem Vater.

In Absprache mit der Stadtveraltung sei keine kurzfristige Vermietung geplant. Der Hintergrund: Im Quartier Antonstraße/Fidelisstraße bahnen sich größere Veränderungen an. Die Stadt kaufte bereits ein Gebäude und ist an weiteren Immobilien interessiert. Fauster zeigt sich prinzipiell gesprächsbereit.

Wie es jetzt weitergeht, will er mit dem Rathaus erörtern. Womöglich sei auch eine Zwischenvermietung möglich.

Fidelisstraße 2: Keine Wohnungen möglich

In diese Richtung denkt die Stadt auch in der Fidelisstraße 2. Das frühere Ladenlokal von Kebap Pasam steht, seit es die Stadt kaufte, leer. Aktuell laufen Gespräche mit der Erbengemeinschaft der Haushälfte nebenan, teilt die Stadtverwaltung mit. Danach soll entschieden werden, ob und wie in dem Gebäude wieder Leben einkehren kann.

Ein Leerstand soll vermieden werden, deshalb sei eine Nutzung als Ausstellungsfläche möglich. Wegen der schlechten Bausubstanz können die Wohnungen in den oberen Etagen nicht mehr bezogen werden.

Tante & Emma sofort verfügbar

Für den früheren Unverpacktladen Tante & Emma in der Schwabstraße wird seit der vergangenen Woche nach einem Nachmieter gesucht. Die zweigeschossige, 125 Quadratmeter große Ladenfläche ist nach Angaben von Kleiner Immobilien (Krauchenwies) sofort verfügbar.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Küchenzeile, die sich unter Umständen für ein Café oder Ähnliches eignet. „Der Eigentümer kann sich verschiedene Nutzungen vorstellen“, sagt Makler Patrick Kleiner. Aufgerufen ist eine monatliche Kaltmiete in Höhe von 1700 Euro, was der Makler mit der hervorragenden Lage und dem Zustand der Immobilie, in die immer wieder investiert worden ist, begründet.

Nachmieter für Versicherungsbüro gesucht

In der Nachbarschaft des Modehauses Reber an der Abzweigung Antonstraße/Josefstraße war bis im Herbst ein Versicherungsbüro der Gesellschaft Huk-Coburg angesiedelt.

Der bisherige Mieter von Ulrich Reber ist zwischenzeitlich ausgezogen, nun sucht der Sigmaringer Modehändler nach einem Nachmieter für das etwa 50 Quadratmeter große Geschäft. Die Fläche ist entweder als Büro oder als Laden geeignet.

Mieter für Donaustraße gefunden

Nach längerer Zeit wieder ein Mieter gefunden wurde für das frühere Modehaus Kiene, das im Frühjahr 2020 das Geschäft an der Donaustraße 5 neben dem Schlüsseldienst Eichelmann verlassen hat. Knapp vier Jahre lang stand das Geschäft leer, nun wird umgebaut.

Gino Bielecki wird mit seiner Firma Creative Buddies in dem Geschäft einen Showroom eröffnen. Die Firma stellt fugenlose Oberflächen in Sichtbetonoptik in Bädern oder als Fußboden her. Seit drei Jahren besteht die Firma, nun wollen Inhaber Bielecki und sein Team in dem Showroom zeigen, welche Möglichkeiten die fugenlose Oberflächenbeschichtung bietet. Der Umbau soll im Frühjahr abgeschlossen sein.