Die Bäckerei Neher aus Rulfingen schließt ihre Filiale in der Sigmaringer Schwabstraße. Wie Inhaberin Monika Neher mitteilt, öffnet die Bäckerei am Freitag, 2. Februar, zum letzten Mal. Hintergrund ist, dass die Eigentümerin des Gebäudes, die Metzgerei Frick, ihren Standort vergrößern will.

Neher berichtet, dass die Metzgerei Frick sie im Herbst des vergangenen Jahres von den Plänen unterrichtet hatte. Daraufhin habe Neher versucht, ihrer Vermieterin einen Alternativvorschlag zu unterbreiten - doch scheinbar vergeblich. Im Januar sei ihr mitgeteilt worden, dass sie das Gebäude in der Schwabstraße Anfang Februar verlassen müsse.

Kleine Verkaufsfläche, große Nachfrage

„Unsere Filiale in Sigmaringen ist 20 Jahre alt und muss erneuert werden“, sagt die Geschäftsführerin Silke Frick. Die Verkaufsfläche und die Vorbereitungsfläche seien mittlerweile viel zu klein für die gestiegene Nachfrage. Hinzu komme, dass einige Geräte nicht mehr ökologischen Standards entsprächen. Diese sollen nun ausgetauscht werden.

Von Montag, 5. Februar, bis Mittwoch, 14. Februar, finden hierzu Umbauarbeiten statt. Die Metzgerei bleibt in dieser Zeit geschlossen. „Wir bauen die komplette Filiale um“, bestätigt Frick. In diesem Zuge sollen auf der größeren Verkaufsfläche auch Sitzmöglichkeiten für Kunden entstehen. Zudem können Kunden zukünftig abgepacktes, fürstliches Wildfleisch direkt aus einem neu eingerichteten Tiefkühlregal mitnehmen.

Wir haben zwei Gebäude im Auge, sind aber noch in Verhandlungen. Inhaberin Monika Neher

Bis vor Kurzem hatte das Haus Hohenzollern seine Wildbratenstücke und -spezialitäten noch selbst in seiner Verkaufsstelle bei Josefslust vertrieben. Aus Kosten- und Effizienzgründen hat das fürstliche Haus den Verkauf aber Ende November eingestellt. „Wir sind keine Profifleischverkäufer“, teilt der Leiter des Forstbetriebs, Raimund Friderichs, auf Anfrage mit. Seitdem können Kunden das Wild online bestellen und in den Filialen der Metzgerei Frick abholen.

Dass Kunden das Fleisch nun auch ohne Bestellung in der Schwabstraße beziehen können, findet Friderichs „sehr gut“. Geschäftsführerin Frick betont, dass diese neue Geschäftsbeziehung mit dem Haus Hohenzollern nur wenig mit der Entscheidung zu tun habe, den Pachtvertrag mit der Bäckerei Neher zu kündigen.

Die Bäckerei Frick will nun ihrerseits den Fokus auf ihre Niederlassung am Riedbaum im Osten Sigmaringens legen. Ab März gelten dort längere Öffnungszeiten. So soll die Bäckerei unter anderem auch sonntags von 8 bis 11 Uhr geöffnet haben. „Wir versuchen, die Leute zum Riedbaum hochzubekommen“, erklärt Neher. Mittelfristig will sie aber auch wieder eine zweite Filiale in Sigmaringen eröffnen: „Wir haben zwei Gebäude im Auge, sind aber noch in Verhandlungen.“