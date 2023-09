Bei einem großen Mitarbeiterfest in der Stadthalle Sigmaringen hat die Metzgerei Frick 120 langjährige Angestellte geehrt. Darunter waren 34 Personen, die 20 Jahre und noch länger den Firmen mit dem Stammsitz in Krauchenwies treu geblieben sind. Harald Wittlinger, Metzger und Leiter des Versands, und Eva Mülherr, Filialleiterin in Tuttlingen, geben Einblick in die Gründe ihrer langen Betriebszugehörigkeit .

„Hier wird mit Herz, Hand und Verstand geschafft“, sagte Eva Mülherr, die in ihren Filialen in Tuttlingen und Geisingen auf treues Personal zählen kann. Die kürzeste Zeit einer Mitarbeiterin unter ihrer Führung gab Mülherr so an: „Sie ist erst zehn Jahre bei uns.“ Beide drückten ihre Bewunderung für ihren Chef, Karl Frick, aus, was bisher auch nie nachgelassen habe: „Er gibt immer Vollgas, ist morgens einer der Ersten und abends einer der Letzten“, sagte Mülherr.

Der Chef als Vorbild

Harald Wittlinger, der bereits 35 Jahre dem Betrieb angehört, ergänzte: „Er ist für uns ein Vorbild, denn er ist auch im größten Stress uns gegenüber immer freundlich.“ Aber um dabei zu bleiben „gehört auch ein Stück weit Liebe zum Beruf dazu“, sagte der Versandleiter, der 1988 als Metzger in Krauchenwies angefangen hat. Es sei allerdings schwierig, Nachwuchs zu gewinnen, was sich durch die ganze Branche zöge. „Das wird uns in Zukunft noch sehr beschäftigen.“

In der Produktion arbeiten derzeit viele ausländische Mitarbeiter, weil es schwer ist, Menschen zu finden, die das noch machen wollen, so Wittlinger. Eva Mülherr flocht ein, dass bei den Arbeitszeiten sehr auf die Bedürfnisse der Angestellten eingegangen werde: „Jeder Mitarbeiter kann in dem Stundenumfang arbeiten, den er möchte.“ Natürlich gebe es auch Spitzenzeiten, in denen mehr gearbeitet werden muss, aber das werde durch Freizeitkonten ausgeglichen. „Die starren Arbeitszeiten von früher gibt es nicht mehr.“ Was ihr wirklich Spaß mache, sei Qualitätsware zu verkaufen, sagte Mülherr: „Das sind solide Familienrezepte, die hier produziert werden.“ Und wenn man dann noch ein gutes Team dahinter hat, „warum sollte ich die Stelle wechseln?“

Versandleiter Wittlinger möchte die ihm verbleibenden zehn Jahre bis zur Rente bei der Firma Frick bleiben: „Ich gehe nirgendwo anders mehr hin!“ Zusammen mit anderen Langjährigen erhielten beide aus den Händen der Geschäftsleitung Urkunde und Blumen, eine Prämie sowie eine Ehrung durch das Land.

Der Landesinnungsmeister spricht

Der Dank und die Wertschätzung der familiär geführten Geschäftsleitung für ihre Angestellten zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Das brachte Landesinnungsmeister Joachim Lederer, der 900 Betriebe in Baden-Württemberg betreut und selber einen Betrieb führt, auf den Punkt: „Ohne Mitarbeiter wären wir absolut nichts!“ Dass ein Unternehmen wie die Fricks derart viele langjährige Angestellte binden und halten kann, verdiene höchsten Respekt und zeuge dafür, dass der Erfolg einer Firma maßgeblich davon abhänge, wie mit dem Personal umgegangen werde.

Seniorchefs stellen Nachfolger vor

Zu Beginn des Abends hatten die Karl Frick „mit besonderer Freude“ mitgeteilt, „dass meine beiden Patenkinder Philipp und Andre sowie meine beiden Töchter Silke und Irina in die Firma eingestiegen sind“. Während die Brüder Manfred und Karl Frick die Begrüßung übernahmen, führten ihre Nachfolger durch das Programm und demonstrierten damit, dass die Firma Frick keinerlei Nachfolgeprobleme hat. In einer Präsentation zeigte Silke Frick auf, wohin die Reise gehen soll. Mit Prozessoptimierungen sollen Abläufe effizienter werden, um günstiger zu produzieren und Mitarbeiter zeitlich und körperlich zu entlasten. Bei den Produkten soll unter anderem der Conveniencebereich (Fertig- und Halbfertigprodukte) gestärkt werden.