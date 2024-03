Messerstecher-Prozess: Anwalt fordert Freispruch für versuchten Mord

Tag vier beim Prozess zum versuchten Mord: Am Dienstag sind im Landgericht in Hechingen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gehalten worden. Deren Forderungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Das Urteil wird am Donnerstag erwartet.

Das wird dem Angeklagten vorgeworfen

Einem 22-Jährigen wird vorgeworfen, im Juni vergangenen Jahres beim Kreisverkehr an der Laizer Straße, nahe der Aral-Tankstelle in Sigmaringen, dreimal auf einen 23-jährigen Mann eingestochen zu haben, ins Auto eingestiegen und weggefahren zu sein.

Auch wenn der Grund für die Tat nachvollziehbar scheint, bedeutet es noch lange nicht, dass ich jemanden abstechen darf. Die Staatsanwältin

Sein Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen - unter anderem an der Leber - und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs, ein 21-Jähriger, ist als Komplize angeklagt. Beide Tatverdächtige sind Deutsche. Sie machen vor dem Landgericht Hechingen keine Angaben zu den Vorwürfen.

Staatsanwältin fordert sieben Jahre Haft

In ihrem Plädoyer spricht die Staatsanwaltschaft von Indizien, die den Angeklagten im Gesamtpaket stark belasten. Zum einen hätten sowohl das Opfer als auch dessen vier Kumpels den 22-Jährigen stark belastet, dieser sei zudem dafür bekannt, häufig ein Messer mit sich zu führen. Zum anderen habe der Angeklagte mit dem Video, auf dem das Opfer ihm ins Gesicht urinierte, ein starkes Tatmotiv.

Die Flucht und das Untertauchen in Frankreich sowie das abgehörte Telefonat mit der Mutter des Angeklagten, in der es um die Beschaffung eines Alibis ging, verstärkten laut Staatsanwaltschaft diese Annahmen.

Tötungsvorsatz und Heimtücke seien vorhanden

Laut der Staatsanwältin liegt mit drei Stichen und der Flucht sowohl der Tötungsvorsatz als auch die Heimtücke vor, da der Angeklagte das Überraschungsmoment genutzt habe und das Opfer keine Chance hatte, sich zu verteidigen. „Auch wenn der Grund für die Tat nachvollziehbar scheint, bedeutet es noch lange nicht, dass ich jemanden abstechen darf“, sagte die Staatsanwältin.

Für den Angeklagten spreche lediglich die vorangegangene Erniedrigung sowie die bisher in Haft verbüßte Zeit wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstraße von sieben Jahren für den 22-Jährigen.

Auch Komplize soll verurteilt werden

Für dessen Komplizen forderte sie - auch im Hinblick auf ein anderes Körperverletzungsdelikt, das Gegenstand der Verhandlung war - eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Auch wenn niemand beweisen könne, dass der 21-Jährige wirklich der Fahrer war, würden die Indizien der Funkmastenauswertung und der Beschreibung des Fahrzeugs reichen. „Ich glaube nicht, dass Sie nichts mitbekommen haben, wenn er mit einem Messer wieder in Ihr Auto steigt. Das ist für mich der klassische Fall eines Fluchthelfers“, sagte sie.

Verteidigung zweifelt an Glaubhaftigkeit des Opfers

Die beiden Verteidiger plädierten auf Freispruch beider Angeklagten. Das Opfer, das bei drei Vernehmungen immer noch mehr Vorwürfe erhoben habe, sei wenig glaubhaft. Bei der ersten Aussage gegenüber der Polizei habe das Opfer keine genauen Angaben machen können. „Der Geschädigte konnte nicht einmal genau sagen, ob es wirklich ein Mann gewesen ist“, sagte der Verteidiger.

Erst beim zweiten Mal sei ein Name gefallen - vor Gericht konnte er sich zudem plötzlich wieder an ein Nummernschild erinnern, das er gesehen haben wollte. Zudem konnten alle anderen Zeugen nichts erkennen und stützen sich bei ihren Aussagen auf die Anschuldigungen des Opfers. Es gebe keinerlei kriminaltechnische Spuren und auch keine Tatwaffe. Sein Mandant habe von den Anschuldigen gehört und sei aus Verzweiflung geflohen. Mit der Mutter habe er nie über die Tat gesprochen.

Opfer habe Belastungsmotiv

Laut der Verteidigung habe das Opfer sogar ein Motiv gehabt, den Angeklagten mit seiner Aussage zu belasten. Beide sollen den Brand im ehemaligen Munitionslagers der Bundeswehr in Jungnau gelegt haben.

Das Opfer wurde deswegen bereits verurteilt und sitzt seitdem im Gefängnis. Der Angeklagte habe das Opfer damals stark mit seiner Aussage belastet - der 22-Jährige selbst wartet noch auf ein Verfahren. Aus diesem Grund habe der Geschädigte ein starkes Interesse daran, den Angeklagten nun auch zu belasten.

Das letzte Wort des Angeklagten

„Man sieht, dass diese Leute gegen mich sind“, sagte der Angeklagte in seinem letzten Wort. Seit acht Monaten mache er sich nun Gedanken. „Sie möchten mir aber unbedingt etwas anhängen. Man sieht ja, wie mannschaftsstark sie auftreten.“

Das Urteil des Gerichts soll am Donnerstag um 11 Uhr verkündet werden.