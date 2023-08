Robin Mesarosch, der SPD–Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Zollernalb/Sigmaringen, geht mit Hilfe der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) gerichtlich gegen die Löschung seines Beitrags durch die Social–Media–Plattform LinkedIn vor. Er möchte die Plattform dazu zwingen, den Beitrag wieder freizuschalten.

LinkedIn hatte den Beitrag als „Hassrede“ eingestuft. In diesem hatte er mehr Abgrenzung gegen rassistische Parteien, insbesondere gegen die AfD, gefordert. Sie sei eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei, die eine Gefahr für Deutschland und seine Bevölkerung darstelle, und deswegen verbiete sich jedwede Zusammenarbeit mit ihr, schrieb Mesarosch. Nun hat das Landgericht Hechingen den Eilantrag allerdings zurückgewiesen.

Landgericht kann keine Dringlichkeit erkennen

Doch davon lässt sich Mesarosch nicht beirren. Eine Sprecherin der GFF teilt auf Nachfrage mit, dass bereits das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde eingereicht worden sei. Nun gehe der Eilantrag vor das Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart.

Das Landgericht Hechingen könne keine Details zur Begründung der Kammer nennen, da auch weiterhin ein fairer Prozess gewährleistet sein soll. „Der Grund der Ablehnung bezieht sich allerdings darauf, dass die Kammer keine besondere Dringlichkeit des Antrags erkennen konnte“, sagt Frank Schmid, Vorsitzender Richter am Landgericht Hechingen, auf Nachfrage. Über die Frage, ob überhaupt ein Anspruch auf Wiederherstellung gegeben ist, habe die Kammer nicht beraten.

Rechtsanwalt widerspricht der Begründung

Der Auffassung zur Dringlichkeit widerspricht Rechtsanwalt Jürgen Bering von der GFF deutlich: „Beiträge zur politischen Diskussion — wie der zur Brandmauer gegenüber der AfD — sind immer dringend. Es kann nicht sein, dass wir monatelang darauf warten müssen, dass Gerichte unsere Meinungsfreiheit schützen.“

Antwort noch diese Woche erwartet

Sie seien froh darüber, dass das Landgericht so schnell über den Antrag entschieden habe, hoffen jetzt allerdings auf eine Entscheidung des OLG Stuttgart, so Bering. „Wir rechnen mit einer Antwort noch in dieser Woche.“ Die höhere Instanz habe in ähnlichen Fällen eine Dringlichkeit bejaht, so eine Sprecherin der GFF. Sie seien hoffnungsvoll, dass ihr Gesuch nach Meinungsfreiheit hier Erfolg habe.

„Rechtsextreme weltweit nutzen Social Media um ihre Hasspropaganda zu verbreiten“, wird Mesarosch in einer Pressemeldung zitiert. „Nicht jeder bekommt das mit. Aber viele kriegen auf diversen Plattformen nur noch ihre Hassbotschaften und Verschwörungstheorien zu sehen. Umso wichtiger ist es, dass wir alle überall dagegenhalten können — auch auf LinkedIn.“