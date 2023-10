Mengen-Sigmaringen siegt und spielt Vereinsrekord

Licht und Schatten bei den beiden Männer-Oberligamannschaften der Region. Während der SKC Vilsingen bei der zweiten Mannschaft des SVH Königsbronn bei Heidenheim unterlag, siegte die KSG Mengen-Sigmaringen mit Mannschaftsrekord zu Hause gegen die zweite Mannschaft der SF Friedrichshafen. Die gemeinsame Mannschaft der Frauen aller drei Vereine feierte in der Oberliga einen deutlichen Zu-Null-Erfolg.

SVH Königsbronn II ‐ SKC Vilsingen 6,0:2,0 (14:10; 3300:3189)

Patrick Winter (568; 3:1/1) startete stark in die Partie, bereits zur Halbzeit hatte er 314 Holz auf dem Konto. Kevin Saad (523; 1:3/0) begann ebenfalls gut, musste sich aber gegen einen starken Gegenspieler geschlagen geben. Michael Hack (514; 2:2/0) spielte solide, konnte aber den Punkt knapp nicht einspielen. Anders Jugendspieler Raphael Krog, der sich mit sehr starken 563 Holz (2:2/0) für sein schwaches vergangenes Spiel revanchierte. Doch trotz seiner Aufholjagd im letzten Durchgang mit starken 155 Holz fehlten auch ihm sechs Holz zum Punkt. Rolf Kurz verletzte sich und wurde durch Yannik Zimmermann ersetzt (463; 0:4/0). Das konnte Martin Hack (552; 3:1/1) nicht mehr ausgleichen. Die zweite Auswärtsniederlage in der noch jungen Saison.

KSG Mengen-Sigmaringen ‐ SF Friedrichshafen II 7,0:1,0 (15,0:9,0; 3509:3324)

Spektakel im Zoller. Mit Mannschaftsrekord gewann die KSG gegen die Bundesliga-Reserve aus Friedrichshafen. Manuel Ardita (541; 2:2/0) ging angeschlagen in die Partie und spielte akzeptabel, verpasste aber den Punkt. Dass aber seine 541 Holz das an diesem Tag mit Abstand schlechteste Ergebnis waren, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Erwin Zatrici (582; 3:1/1) meldete sich nach seiner Verletzung mit dem ersten Spiel über die volle Distanz zurück. Benjamin Sorg (590; 2:2/1) und Holger Boden (593; 3:1/1) legten nochmals eine Schippe drauf und bauten den Vorsprung aus. Dennis Nopper (594; 2:2/1) zeigte überzeugte mit neuer persönlicher Bestleistung. Für die Kirsche auf der Torte sorgte Markus Bauknecht (609; 3:1/1), der als erster KSG-Spieler in der laufenden Saison die 600-Holz-Marke überbot. 3509 Gesamtholz bedeuteten einen neuen Mannschaftsrekord. In 14 Tagen wartet das Derby.

Frauen, Oberliga: SG Zoller ‐ ESC Ulm II 8,0:0,0 (22,0:2,0; 3038:3072)

Gegen ersatzgeschwächte Ulmerinnen feierte die SG einen Kantersieg. Sylvia Lehleiter-Rösch (481; 3:1/1) fing sich nach schwerem Start. Rita Nopper (530; 4:0/1) bekam es mit der stärksten Ulmerin zu tun, war aber unschlagbar. Sie baute den Vorsprung aus. Rosa Stroppel (516; 4:0/1) und Ulrike Buchstor (3:1/1) gewannen souverän. Für die stärksten Ergebnisse sorgten die beiden Sportwarte selbst. Nathalie Ardita (563; 4:0/1) und Sabrina Reichmann (565; 4:0/1) präsentierten sich von ihrer Schokoladenseite. Ulm konnte insgesamt nur zwei Sätze für sich entscheiden.