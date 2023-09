Mehr als Akten und Stempel

Ferienzeit bedeutet auch Orientierungszeit. Zehn interessierte Schülerinnen und Schüler haben die Gelegenheit genutzt, um bei den Firmen–Erlebnis–Tagen „work@sig“ der Wirtschaftsförderungs– und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen Einblicke in die Ausbildungsvielfalt des Landratsamts Sigmaringen zu erhalten. Der Fokus lag dabei laut Pressemitteilung des Landkreises Sigmaringen auf der Ausbildung zur Vermessungstechnikerin beziehungsweise zum Vermessungstechniker und zur Straßenwärterin beziehungsweise zum Straßenwärter.

Nach einem theoretischen Einblick in den Arbeitsalltag der Ausbildungsberufe durften die Schülerinnen und Schüler Praxisluft schnuppern. Die Auszubildenden aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr hatten extra spannende Aufgaben vorbereitet, sodass die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden konnten. So stellten sie beispielsweise Straßenschilder zur Umfahrung einer Baustelle auf. Mithilfe eines Plans lösten die Schülerinnen und Schüler gekonnt die Aufgabe, die Beschilderung so einzurichten, dass anfahrende Autos frühzeitig gewarnt und an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet werden. Außerdem bestiegen die Jugendlichen einige Fahrzeuge der Straßenmeisterei und sahen sich die Schilderhalle an, in der sämtliche Straßenschilder lagern — sei es für Geschwindigkeitsbegrenzungen, Ortsein– oder Ortsausgänge.

Die Schülerinnen und Schüler bestaunten demnach auch den Aufbau und die Geräte des Vermessungsbusses. Die Auszubildenden erläuterten die Anwendung des Empfängers für globale Navigationssatellitensysteme und des Tachymeters. Mithilfe eines Feldrechners und eines Tachymeters wurden unterschiedliche Strecken und Winkel auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Sigmaringen vermessen.

Für den Ausbildungsbeginn im Herbst 2024 sucht das Landratsamt für den neben Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern sowie den Straßenwärterinnen und Straßenwärtern auch wieder Verwaltungsfachangestellte sowie Studierende in den Studiengängen Public Management, Soziale Arbeit oder Sustainable Science and Technology.

Weitere Informationen zu allen Ausbildungsberufen und Studiengängen sind im Internet zu finden unter karriere.landkreis–sigmaringen.de