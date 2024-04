Mehr als 900 Freiwillige beteiligen sich an der Stadtputzete

Etwa 900 freiwillige Helferinnen und Helfer haben an der diesjährigen Stadtputzete teilgenommen. Die Teilnehmer aus der Bürgerschaft, den Vereinen aber auch die Kinder aus den Kindergärten und Schulen waren am Freitag, 22., und Samstag, 23. März, in der Stadt und auch in den Ortsteilen unterwegs, um die jeweiligen Gebiete von Unrat zu befreien. Es wurde eifrig nach Müll Ausschau gehalten und alle gesichteten Gegenstände fleißig eingesammelt. Auch Bürgermeister Marcus Ehm ließ es sich nicht nehmen, bei den fleißigen Helfern vorbeizuschauen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Von den Teilnehmern wurden an allen Tagen nicht nur wieder massenweise Flaschen, Papier und Einzelverpackungen zusammengetragen, sondern auch zahlreiche sperrige Gegenstände wurden in Wiesen und Wäldern aufgefunden. Der gefundene Müll wurde wieder in blauen Müllsäcken gesammelt. Insgesamt kamen circa 36 Kubikmeter in Sigmaringen und in den Ortsteilen zusammen.

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Stadtputzete-Fotowettbewerb statt. Alle Teilnehmer können einen während der Putzete gemachten Schnappschuss einreichen. Prämiert werden nach der Stadtputzete die drei lustigsten, kuriosesten oder aussagekräftigsten Fotos. Die drei bestplatzierten Bilder erhalten jeweils einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro. Die Fotos sollten unter dem Stichwort „Stadtputzete - Fotowettbewerb“ an die Mailadresse [email protected] verschickt werden. Einsendeschluss ist der 7. April.