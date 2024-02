Diese Zahlen sind durchaus überraschend: 65 Bauplätze - teils neu erschlossen, teils bereits seit Jahren zu haben - hatte die Stadt Sigmaringen in einer größer angelegten Offensive zum Verkauf angeboten. Am 23. Januar war Bewerbungsschluss. Und das grundsätzliche Interesse der Sigmaringer ist wesentlich größer als angesichts der deutschlandweit zu beobachtenden Zurückhaltung beim Bauen erwartbar gewesen wäre.

Für die 65 Bauplätze gibt es nach Zahlen der Stadt 162 Bewerbungen. Auch wenn diese hohe Zahl aufgrund von Mehrfachbewerbungen etwas relativiert werden muss, bleiben noch immer 90 Bewerber für die 65 Bauplätze. Auch lässt sich den Bewerberzahlen zufolge kein über Gebühr attraktives Baugebiet ausmachen und ebenfalls kein Ladenhüter: Sowohl die Bauplätze in der Kernstadt als auch diejenigen in den Ortsteilen sind gefragt.

Das sind die Zahlen für Sigmaringen

Für das Neubaugebiet „Alte Krauchenwieser Straße II“ gibt es 37 Bewerbungen auf 15 Bauplätze; für die längst erschlossenen und weitgehend bebauten Gebiete „Schafswiese II und IV“ sowie „Ziegelesch“ gibt es noch insgesamt vier freie Bauplätze, für die es auch 24 Bewerbungen gegeben hat.

Das sind die Zahlen für die Ortsteile

Das Neubaugebiet „Laizer Ergat II“, für das in einem ersten Bauabschnitt 24 Bauplätze (teilweise mit Schlossblick) zur Verfügung stehen, hat 46 Interessenten auf den Plan gerufen; das neue Baugebiet „Schulweg“ in Unterschmeien mit seinen acht Bauplätzen lockt 22 Bewerber an, das neu erschlossene Baugebiet „Zwirgabel II“ bringt es auf 15 Bewerbungen bei zehn Plätzen; die alten Baugebiete in Gutenstein und Jungnau haben noch jeweils zwei freie Plätze, die seit Jahren nicht an den Mann oder die Frau gebracht werden konnten - für die es jetzt aber auch zwölf beziehungsweise sechs Bewerbungen gibt.

Das sagt der Erste Beigeordnete Storrer

„Wir sind mit den Zahlen tatsächlich sehr, sehr zufrieden“, sagt Erster Beigeordneter Manfred Storrer. Er bekomme von Kollegen in anderen Gegenden ja auch mit, dass diese Interessenslage in der gegenwärtigen Situation ungewöhnlich ist: „Wir sind als Stadt offensichtlich attraktiv.“

Jetzt wird es spannend, da es jetzt für jeden drauf ankommt. Erster Beigeordneter Manfred Storrer

Die Stadt habe die vergangenen Tage bereits genutzt, ein Bepunktungssystem abzuschließen; die potenziellen Bauherren werden jetzt beauftragt, sich konkret für einen oder mehrere Bauplätze zu bewerben. Bislang konnten sich die Interessenten nur ganz generell für das Baugebiet bewerben.

Storrer ist bewusst, dass die Zahl der Bewerbungen nun nicht automatisch dazu führt, dass die Stadt alle 65 Bauplätze auch tatsächlich in diesem Jahr verkauft bekommt. „Jetzt kommen viele Hürden auf die Bauinteressenten zu“, weiß er, „spannend wird es aber, da es jetzt für jeden drauf ankommt“. Die Stadt will das Tempo hochhalten, den Interessenten werden nun entsprechend Fristen gesetzt.