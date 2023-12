Mariphil veranstaltet Neujahrsfeier auf den Philippinen

Ein Fest auf einer Müllhalde klingt nicht gerade verlockend, aber für die über 1000 Kinder, die mit ihren Familien auf der Müllhalde von Davao City auf der philippinischen Insel Mindanao leben, ist die Neujahrsfeier jedes Jahr ein echtes Highlight. Bereits zum sechsten Mal unterstützt das Hilfsprojekt Mariphil e.V. und der Förderverein Mariphil Nord zum Jahresauftakt 2024 diese Kinder, wie der Verein mitteilte.

Am ersten Januarwochenende findet die Aktion statt, dann bekommt jede Familie Reis im Rahmen der Aktion Reissack und außerdem gibt es eine warme Mahlzeit für alle Kinder und Jugendlichen. Die Jüngsten dürfen sich außerdem freuen über eine Geschenktüte mit Hygieneartikeln wie Shampoo, Zahnbürste, Zahnpasta und Seife - und auch ein Spielzeug darf nicht fehlen.

Die Idee zur Neujahrsfeier stammt von Ruth Graumann, ehemals Freiwillige im Mariphil Kinderdorf. Sie erinnert sich gern zurück an die Feiern, bei denen sie selbst dabei sein konnte: „Die ganzen glücklichen Kinder zu sehen, das war einfach einmalig. Es gab Kinder, die mit Spielzeug-Zügen gespielt haben, die umgerechnet gerade mal einen Euro gekostet haben. Und die haben sich so wahnsinnig gefreut, das kann man sich hier in Deutschland überhaupt gar nicht vorstellen.“

Sie hatte die Müllhalde und ihre Bewohner kennengelernt, als sie 2016/2017 ein Jahr lang als Freiwillige im Mariphil Kinderdorf gelebt hat und die traurigen Kinderaugen haben sie einfach nicht mehr losgelassen. Deshalb liegen ihr die Projekte auf der Müllhalde besonders am Herzen. Sie ist außerdem Patentante zweier Kinder, die im Kinderdorf leben und war mit ihrer Familie im Mai 2023 wieder dort zu Besuch. 2019 hat sie den Förderverein Mariphil Nord gegründet, um die Arbeit von Mariphil besser unterstützen und auch eigene Projekte realisieren zu können.

Die Neujahrsfeier reißt die Kinder für kurze Zeit aus ihrem tristen Alltag. Sie leben mit ihren Familien auf der Müllhalde von Davao City im Müll anderer Menschen. Die meisten unterstützen ihre Eltern bei der Arbeit, dem Auffinden von verwertbaren Materialien, die aber nur wenig Geld einbringen.

Langfristiges Ziel solcher Aktionen ist es, das Vertrauen der Familien zu gewinnen und auf das Hilfsprojekt aufmerksam zu machen. So ist es zum Beispiel schon gelungen, Kinder von der Müllhalde in das Mariphil Kinderdorf zu holen und ihnen so auch den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Das ermöglicht ihnen die Chance auf ein besseres Leben und einen Ausweg aus dem Armutskreislauf, denn im Kinderdorf haben sie neben der Schule, eine Krankenversicherung, vollwertige Mahlzeiten sowie ärztliche und psychologische Betreuung. „Ohne Einverständnis der Eltern haben wir allerdings keine Möglichkeit zu helfen“, verdeutlicht Martin Riester als Gründer von Mariphil.

Wer spenden möchte, kann dies mit dem Verwendungszeck „Neujahrsfeier Müllhalde“ an die IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00 an das Hilfsprojekt Mariphil e.V. tun.