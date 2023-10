Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 47-Jährigen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag seine Partnerin nach einem Streit angegriffen hat. In der gemeinsamen Wohnung schlug der Mann seine Frau zunächst in das Gesicht und beleidigte diese.

Frau flüchtet zu Bekannten

Als die Auseinandersetzung erneut hochkochte, soll der 47-Jährige sein Opfer mit einem Ladekabel und den Händen kurzzeitig gewürgt haben.

Die Frau konnte im Anschluss zu Bekannten flüchten, berichtet die Polizei. Der Tatverdächtige, der mit über einem Promille alkoholisiert war, wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.