Mit gesenktem Blick, bleich, sitzt er auf der Anklagebank. Richterin Kristina Selig wird später sagen: „Ich sehe, wie Sie das Verfahren beeindruckt hat.“ Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt aber auch schwer: Der 29–Jährige aus einer Gemeinde im Umkreis Sigmaringens soll 354 Bilddateien mit kinderpornografischem sowie 68 Dateien mit jugendpornografischem Inhalt auf seinem Laptop gesammelt haben.

Um diese Bilder dreht es sich

Was auf ihnen zu sehen war, ist schwer vorzustellen: Bilder der Geschlechtsteile sowie explizite Bilder von Geschlechtsverkehr, darüber hinaus erotische Posen und mehr, überwiegend von Kinder unter 14 Jahren, aber auch von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren.

Ich kann meiner Familie nicht mehr in die Augen schauen. Der Angeklagte

Über seinen Verteidiger räumt der Angeklagte die Taten vollumfänglich ein, versucht sie einzuordnen. Mehr als ein Jahr lang habe er Bilddateien gesammelt, und zwar willkürlich. Er habe die Fotos aus dem Netz gezogen, ohne auf deren Inhalt zu achten oder ihn zu kontrollieren. Entsprechend waren auch strafrechtlich relevante Bilder dabei.

Weniger als ein Prozent strafrechtlich relevant

Teils, so der Verteidiger, hat der Angeklagte 1000 Fotos pro Tag heruntergeladen. Letztlich hatte der Angeklagte mehrere Hunderttausend Fotos auf seinem Laptop — die kinder– und jugendpornografischen Bilder umfassten weniger als ein Prozent der Masse.

Er schäme sich und bereue die Taten zutiefst, so der Verteidiger. Seine Familie und seine Freundin wissen Bescheid. Letztere stehe weiter zu ihm, er wohnt inzwischen bei ihr in Hessen und habe sämtliche Brücken in die Heimat abgebrochen, wegen der Tat. „Ich kann meiner Familie nicht mehr in die Augen schauen“, sagt er und stimmt zu, sämtliche betroffenen Geräte abzugeben. „Ich möchte einen Schnitt machen“, fügt er an.

So hat er sein Leben umgekrempelt

Obwohl er im Bereich der Informatik arbeitet, wolle er sich künftig keinen Computer mehr anschaffen. Stattdessen habe er sich ein Fahrrad gekauft, um sich in der Freizeit anderweitig zu beschäftigen. Auf die Frage des Staatsanwalts hin, ob er bei sich selbst psychische Auffälligkeiten vermutet, gibt er zu, in Sachen Sammelsucht und Sexualität Beratungsbedarf zu haben.

Letztlich waren sich Verteidiger und Staatsanwalt einig, dass aufgrund der Umstände — die geringe Menge an kinderpornografischen Fotos im Vergleich zur Masse an Dateien, der fehlenden Vorstrafen und dem Bruch mit seinem alten Leben — eine milde Strafe ausreicht. Sie forderten ein Jahr und drei Monate auf Bewährung mit Unterstützung eines Bewährungshelfers, eine Spende in Höhe von 3000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung und fünf psychologische Beratungsgespräche.

Entsprechend urteilte auch Richterin Selig. Sie sah eine positive Prognose, ermahnte den Angeklagten aber auch, sich nichts mehr zu Schulden kommen zu lassen.