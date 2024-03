Sigmaringen

Mann öffnet geparkten Pkw

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 21-Jährigen, der am Sonntagmorgen von einer Zeugin in der Fürst-Friedrich-Straße dabei beobachtet wurde, wie er die Fahrzeugtüre eines geparkten, jedoch offensichtlich unverschlossenen Autos öffnete und sich in diesem umschaute.