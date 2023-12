Ansprache eskaliert

Mann beschwert sich über Schneeballschlacht und wird angegriffen

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Die Beschwerde kommt bei den beiden Gruppen nicht gut an. (Foto: Andy Heinrich )

Was da in der Fußgängerzone abgeht, passt einem 32-Jährigen gar nicht. Also ergreift er das Wort - und kriegt eine schmerzhafte Antwort.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 16:10 Von: Lukas M. Heger