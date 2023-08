Ein Mann attackiert den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn im Bahnhofsgebäude. Er kommt mit leichten Verletzungen davon. Zu diesem Vorfall ist es am Sonntag, 13. August, gekommen.

Eine Meldung von der Polizei dazu gibt es nicht, obwohl der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung im Raum steht. Das hängt mit der Zuständigkeit zusammen — und mit dem Zustand des Angreifers.

Das ist passiert

Schwäbische.de erfährt von dem Vorfall über einen früheren Kollegen des Fahrdienstleiters und hakt nach. Es zeigt sich, dass die Landespolizei im Einsatz war.

Durch die Unterstützungskräfte, die vom Land aufgrund der erhöhten Kriminalität in Sigmaringen eingesetzt werden, komme es vor, dass diese zuerst an einem Tatort eintreffen und ihn aufnehmen, sagt Monia Hentschel, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Die Ermittlungen laufen. Polizeisprecherin Monia Hentschel

Sie teilt außerdem mit, was sich zugetragen hat: Ein 34–Jähriger habe ohne erkennbaren Grund das Büro des Fahrdienstleiters aufgesucht, ihn verbal in einer fremden Sprache angegriffen und schließlich mit einem Handy sein Bein getroffen, ihn dabei verletzt.

Wie genau es zur körperlichen Attacke gekommen ist, ermittelt derzeit die Bundespolizei. Es stehe aber bereits fest, dass der Angreifer psychisch auffällig gewesen ist und in eine Fachklinik gebracht wurde.

Schutz der Betroffenen

Das ist auch einer der beiden Gründe, warum es keine Polizeimeldung zu dem Vorfall gab und erst später Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Ist jemand in einem solch psychisch auffälligen Zustand, sei die Polizei je nach Ort und Verbrechen vorsichtig und halte Meldungen auch mal zurück, um den Betroffenen zu schützen.

Das sei dieses Mal so gewesen, auch weil der Ort der Tat, das Büro des Fahrdienstleiters, kein öffentlicher war. Aber: „Die Ermittlungen laufen“, so Hentschel. Ein weiterer Grund: Findet ein Vorfall auf dem Gelände der Deutschen Bahn statt, ermittelt die Bundespolizei, die Polizeimeldungen, wenn überhaupt, separat ausgibt.

Erster Vorfall dieser Art in Sigmaringen

Die Bahn bestätigt den Vorfall. Sie vermutet, dass der Fahrdienstleiter das normalerweise für Außenstehende verschlossene Büro geöffnet hat, weil sich jemand an ihn gewandt hat.

Ob das der Täter oder jemand anderes war, ist offen. Wie die Sprecherin mitteilt, sei dieser Vorfall der erste seiner Art in Sigmaringen gewesen. Auch ansonsten gebe es nur wenige Angriffe. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter regelmäßig im Umgang mit kritischen Situationen geschult.

Gleichzeitig hat die Eisenbahn– und Verkehrsgewerkschaft EVG Anfang dieses Jahr mitgeteilt, dass die Zahl der Angriffe auf Beschäftigte der Deutschen Bahn zunehmen. Wie eine EVG–Sprecherin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland damals berichtete, habe es in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt 2325 Übergriffe auf DB–Mitarbeitende gegeben, im Jahr davor in allen vier Quartalen insgesamt 2582: „Es ist also davon auszugehen, dass die Gesamtzahl der Übergriffe aus 2022 inklusive des noch nicht vorliegenden vierten Quartals die Zahl von 2021 deutlich übersteigen wird.“